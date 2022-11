Musk permet à Trump de revenir sur Twitter

L’interdiction de l’ex-président américain a été levée après un vote en ligne

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a annulé samedi l’interdiction à vie de l’ancien président américain Donald Trump de la plateforme.

« Le peuple a parlé. Trump sera réintégré », Musk a tweeté. Il ajouta « Vox populi, vox Dei », une locution latine qui signifie “la voix du peuple est la voix de Dieu.”

Le PDG de SpaceX et de Tesla a lancé vendredi un sondage sur Twitter, demandant si le compte de Trump devait être restauré. Sur plus de 15 millions d’utilisateurs qui ont participé, 51,8 % ont voté « oui » et 48,2 % ont voté « non ».

Trump a posté sur Truth Social, la plateforme qu’il a créée suite à son interdiction de Twitter, qu’il ne reviendrait pas sur Twitter.

“Votez maintenant avec positivité, mais ne vous inquiétez pas, nous n’allons nulle part. Truth Social est spécial ! il a écrit.

Twitter, ainsi que Facebook, Instagram et Snapchat, ont interdit Trump peu de temps après que ses partisans ont pris d’assaut et brièvement envahi le bâtiment du Capitole à Washington, DC, le 6 janvier 2021, dans le but d’empêcher le Congrès de certifier la victoire électorale de Joe Biden. Twitter a déclaré à l’époque que Trump, qui affirmait que l’élection lui avait été volée, incitait à la violence avec ses messages.

LIRE LA SUITE: Elon Musk rétablit certains comptes Twitter de haut niveau

La nouvelle de la réintégration de Trump sur Twitter est intervenue quelques jours après qu’il a officiellement annoncé qu’il se représenterait en 2024.

Vendredi, Musk a restauré plusieurs comptes de haut niveau, notamment le psychologue et auteur Jordan Peterson, la comédienne Kathy Griffin et le site Web satirique The Babylon Bee. Le diffuseur américain CBS News a annoncé le même jour qu’il cesserait d’utiliser Twitter, citant “incertitude” sur les politiques de la plateforme sous Musk.