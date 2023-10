Le milliardaire technologique Elon Musk a proposé samedi l’utilisation de son service Internet par satellite Starlink aux organisations d’aide humanitaire à Gaza, alors que la guerre entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas se poursuit.

La bande de Gaza, contrôlée par le Hamas, est privée de communication Internet et téléphonique en raison de l’escalade des frappes aériennes et de la campagne terrestre de l’armée israélienne. Cela a empêché les civils d’appeler à l’aide et les organisations humanitaires de communiquer.

Musc dit sa société donnerait accès à des organisations humanitaires « internationalement reconnues », même s’il n’est pas clair à quelle vitesse elles pourront se connecter à la technologie car elle nécessite un équipement spécial.

Cependant, l’engagement de Musk est intervenu en réponse aux critiques de la représentante Alexandria Ocacio-Cortez (DN.Y.) concernant la décision d’Israël de couper les communications.

” Couper toute communication à une population de 2,2 millions d’habitants est inacceptable “, Ocacio-Cortez dit le X, anciennement connu sous le nom de Twitter, vendredi. « Les journalistes, les professionnels de la santé, les efforts humanitaires et les innocents sont tous en danger. Je ne sais pas comment un tel acte peut être défendu.

« Les États-Unis ont historiquement dénoncé cette pratique », a-t-elle ajouté.

La campagne terrestre israélienne semble être le début d’une invasion tant attendue du nord de Gaza. Le conflit a commencé plus tôt ce mois-ci après que des militants du Hamas ont lancé une attaque surprise contre Israël, tuant plus de 1 400 personnes et prenant plus de 200 personnes en otages.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé à poursuivre les frappes aériennes jusqu’à ce que tous les otages soient rendus. Pour l’instant, seuls quatre ont été libérés.

Les frappes aériennes israéliennes en réponse ont tué plus de 7 300 Palestiniens vendredi, dont au moins 3 000 enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas.

Les États-Unis ont soutenu Israël dans le conflit, mais auraient mis en garde ce pays du Moyen-Orient contre une invasion terrestre totale, préoccupés par une escalade plus large au Moyen-Orient.

L’offre de Musk est similaire à son soutien à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie.

Le milliardaire de la technologie – qui possède également X, Tesla et SpaceX – a également proposé le service Starlink à l’armée ukrainienne, mais a limité son utilisation à des opérations purement défensives. Cette décision a suscité des inquiétudes quant à son influence sur la politique étrangère américaine dans la région.