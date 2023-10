Musk nie vouloir bloquer X (alias Twitter) en Europe

Business Insider avait rapporté que le milliardaire envisageait cette décision en réponse aux réglementations européennes.

Elon Musk a critiqué Business Insider pour avoir publié ce qu’il a qualifié de faux rapport suggérant qu’il prévoyait de bloquer l’accès à X, anciennement connu sous le nom de Twitter, dans toute l’Europe en réponse aux réglementations européennes en matière de modération.

Citant un « personne familière avec l’entreprise », le média avait publié jeudi un article affirmant que le milliardaire envisageait cette décision en réponse à une enquête de conformité européenne lancée par la Commission européenne.

Cependant, en réponse à un post X faisant état de l’article de Business Insider, Musk lui-même a commenté que l’allégation était « complètement faux » et a claqué la prise comme « pas une vraie publication. »

Le rapport de Business Insider est intervenu après que le commissaire européen Thierry Breton a annoncé la semaine dernière une enquête officielle sur le respect par X de la loi dite sur les services numériques (DSA) et a demandé des informations détaillées sur les actions de la plateforme pour atténuer le contenu toxique sur le service de microblogging.

Le DSA a été introduit en août et exige que les plateformes en ligne comme X disposent de systèmes transparents de modération et de suppression des contenus. « contenu illégal » tels que les discours de haine illégaux, et qu’ils atténuent d’autres « risques sociétaux ».

Quelques jours avant le lancement de l’enquête, Breton affirmait avoir reçu « les indications » que la plateforme de Musk permettait la diffusion de contenus illégaux suite aux attaques menées par le Hamas contre Israël et a exigé que le service de microblogging prenne des mesures immédiates.

« Je vous invite à vous assurer d’urgence de l’efficacité de vos systèmes et à rendre compte des mesures de crise prises à mon équipe », le commissaire a déclaré à Musk dans une lettre, ajoutant qu’il s’attend également à ce que le milliardaire soit « en contact avec les autorités répressives compétentes et Europol » et répondre « rapidement à leurs demandes. »

Musk a répondu à la lettre de Breton en soulignant que la politique de X est la suivante : « tout est open source et transparent » et a exhorté le commissaire à énumérer publiquement les violations auxquelles il a fait allusion dans un message X « pour que le public puisse les voir. »

Breton n’a pas répondu à la proposition de Musk.

S’il s’avère que X n’a pas respecté le DSA, l’UE pourrait imposer des sanctions sévères, notamment une amende pouvant atteindre 6 % de son chiffre d’affaires annuel mondial et son interdiction du marché unique de l’UE.