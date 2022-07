Musk nie une liaison “romantique” avec la femme du co-fondateur de Google, Brin

Elon Musk a démenti les informations selon lesquelles il aurait eu une liaison avec la femme du cofondateur de Google, Sergey Brin.

Sur Twitter, il a déclaré qu’ils “restaient amis”.

Les allégations ont été faites dans un article du Wall Street Journal qui citait des “sources non identifiées”.

Le patron de Tesla Inc, Elon Musk, a déclaré dimanche soir sur Twitter que lui et le co-fondateur de Google, Sergey Brin, restaient amis et ont démenti une information selon laquelle il aurait été impliqué dans une liaison avec la femme de Brin, Nicole Shanahan.

Les tweets de Musk sont venus après un rapport du Wall Street Journal qui citait des sources non identifiées disant qu’il s’était engagé dans une brève liaison avec Shanahan. Le journal a déclaré que l’affaire avait incité Brin à demander le divorce d’avec Shanahan plus tôt cette année et avait mis fin à la longue amitié des milliardaires de la technologie.

Rejetant le rapport, Musk a tweeté : “Sergey et moi sommes amis et étions à une fête ensemble hier soir ! Je n’ai vu Nicole que deux fois en trois ans, les deux fois avec beaucoup d’autres personnes autour. Rien de romantique.”

Tesla et Google, dont la société mère est Alphabet Inc, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures normales de bureau.

Reuters n’a pas été immédiatement en mesure de joindre Brin ou Shanahan pour un commentaire. Un avocat de Brin a refusé de commenter le WSJ, et Shanahan n’a pas répondu aux demandes de commentaires du journal.

Brin a demandé le divorce en invoquant des “différences irréconciliables”, a déclaré le Journal, citant des dossiers qui, selon lui, avaient été déposés devant la Cour supérieure du comté de Santa Clara. Reuters n’a pas été en mesure de déterminer de manière indépendante si des documents de divorce ont été déposés.

Dans son rapport, le WSJ a également déclaré que Brin avait demandé à ses conseillers de vendre des investissements personnels dans les sociétés de Musk après avoir pris connaissance de l’affaire. Le journal a déclaré qu’il n’était pas en mesure de déterminer l’ampleur de ces investissements, ni si des ventes avaient été réalisées.

Le Wall Street Journal n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters sur le démenti par Musk du rapport en dehors des heures normales de bureau aux États-Unis.