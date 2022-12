Musk met en garde contre son “suicide”

Le milliardaire a fait cette déclaration au milieu de la publication de Twitter Files concernant le fils de Joe Biden

Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a confirmé samedi qu’il le faisait “ne pas avoir de pensées suicidaires.” L’homme d’affaires a fait ces remarques tout en exposant les détails de la façon dont la plate-forme de médias sociaux a réprimé la propagation de l’histoire de l’ordinateur portable Hunter Biden avant l’élection présidentielle américaine de 2020.

“Si je me suis suicidé, ce n’est pas réel“, a déclaré Musk lors d’un livestream intitulé”Elon Musk nous rejoint à nouveau en direct – Couverture #TwitterFilesLive.”

Le titre fait référence au «Fichiers Twitter», le nom que Musk a donné aux communications autrefois privées entre les anciens dirigeants de la plateforme lors des élections de 2020.

Musk avait alerté ses abonnés que les fichiers montrant la suppression par Twitter de l’histoire de l’ordinateur portable de l’enfer de Hunter Biden seraient révélés pendant l’événement, et des centaines de milliers de personnes ont été à l’écoute pour entendre ce que le nouveau propriétaire de la plate-forme avait à dire sur la gestion de ses prédécesseurs. du scandale.

Avec l’aide du journaliste Matt Taibbi, Musk a publié des documents internes détaillant comment les dirigeants de Twitter s’étaient entendus avec des agences gouvernementales américaines pour annuler les informations concernant un ordinateur portable appartenant à Hunter Biden, le fils du candidat à l’époque Joe Biden. L’appareil s’est retrouvé dans un atelier de réparation du Delaware hérissé d’e-mails incriminants.

Trois semaines avant les élections, le New York Post a publié un article sur des fichiers récupérés sur l’ordinateur portable. L’exposé comprenait des courriels sur les relations commerciales de la famille Biden en Ukraine, entre autres.

Twitter a suspendu le compte du New York Post à l’époque et a interdit aux utilisateurs de partager des liens vers l’histoire, arguant qu’il violait son controversé “matériaux piratés” politique.

Le livestream Twitter Spaces n’était pas la première fois que Musk plaisantait sur sa mort potentiellement prématurée. En mai, il a déclaré à ses abonnés que «ça fait plaisir de te connaître” au cas où il devait “mourir dans des circonstances mystérieuses.”

Les commentaires du milliardaire sur “pensées suicidaires” ont été considérés par certains comme une réaction à la mort soudaine et inattendue du pionnier de l’antivirus et multimillionnaire John McAfee, décédé l’année dernière dans une prison espagnole après avoir déclaré de la même manière qu’il n’était pas suicidaire et que s’il était mort, ce serait un affaire de jeu déloyal.