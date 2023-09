Musk menacé d’une enquête pour avoir bloqué l’attaque ukrainienne — RT World News

La politique étrangère doit être « menée par le gouvernement et non par un milliardaire », a déclaré Elizabeth Warren.

La sénatrice américaine Elizabeth Warren a appelé le Congrès à enquêter sur Elon Musk pour son refus d’autoriser une attaque de drones ukrainiens contre la flotte navale russe en Crimée. Malgré la condamnation de Washington, Musk a défendu sa décision de couper le service satellite à l’armée ukrainienne.

« Le Congrès doit enquêter sur ce qui s’est passé ici et déterminer si nous disposons des outils adéquats pour garantir que la politique étrangère est menée par le gouvernement et non par un milliardaire. » Warren a déclaré lundi aux journalistes au Capitole des États-Unis.

Musk et d’autres PDG de Big Tech doivent rencontrer mercredi les législateurs américains pour discuter de l’intelligence artificielle. Cependant, le sujet de l’audience a été éclipsé par l’annonce selon laquelle Musk serait intervenu l’année dernière pour empêcher six drones navals ukrainiens de frapper des navires russes dans le port de Sébastopol en Crimée.

L'armée ukrainienne utilisait le service Internet par satellite Starlink de SpaceX pour ses communications et son guidage depuis le début du conflit avec la Russie. Lorsque Musk a appris que les drones étaient en route vers Sébastopol, il a ordonné aux ingénieurs de SpaceX de fermer le service dans un rayon de 100 km de la péninsule russe, a rapporté jeudi CNN, citant une biographie à paraître du milliardaire.















En conséquence, les drones « perdu la connectivité et échoué sans danger », affirme le rapport. Le ministre ukrainien de la Transformation numérique, Mikhaïl Fedorov, a alors supplié Musk de réactiver le signal par SMS, mais Musk a refusé.

« Si j’avais accepté leur demande, alors SpaceX serait explicitement complice d’un acte de guerre majeur et d’une escalade du conflit », a expliqué le milliardaire la semaine dernière, ajoutant qu’il n’avait jamais autorisé l’activation du service près de la Crimée.

L’explication de Musk a provoqué l’indignation à Kiev, le principal collaborateur du président Vladimir Zelensky accusant le PDG de SpaceX de « commettre le mal ». Aux États-Unis, le présentateur de CNN, Jake Tapper, a affirmé dimanche que Musk avait « effectivement saboté » un allié américain, et a demandé au secrétaire d’État américain Antony Blinken s’il devait faire face « répercussions » pour avoir déjoué l’attaque.

Blinken a refusé de condamner Musk, mais plusieurs membres du Congrès se sont prononcés contre le milliardaire. Musc « Nous ne pouvons pas avoir le dernier mot en matière de sécurité nationale » Le président de la commission sénatoriale des services armés, Jack Reed, a déclaré lundi aux journalistes.

Au moment de l’attaque déjouée, Musk finançait l’accès de l’Ukraine au réseau Starlink. Le Pentagone est depuis intervenu pour financer en partie le programme, et le secrétaire de l’Air Force, Frank Kendall, a déclaré lundi que les futurs contrats entre l’armée et des entreprises privées comme SpaceX incluraient probablement « assurances » que ces technologies peuvent être utilisées à des fins offensives.