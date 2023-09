Musk menace de poursuivre l’Anti-Defamation League en raison de la baisse des revenus de X

Elon Musk a récemment accusé l’Anti-Defamation League (ADL), basée aux États-Unis, d’avoir déposé des plaintes infondées contre lui et X.

Elon Musk, propriétaire de la plateforme de médias sociaux X, anciennement Twitter, a déclaré qu’il envisageait de poursuivre en justice une organisation de défense des droits civiques de premier plan.

Il fait valoir que ses accusations d’antisémitisme ont conduit l’entreprise à perdre des revenus.

Pour plus d’histoires, visitez la Tech et la page d’accueil des tendances.

Elon Musk, propriétaire de la plateforme de médias sociaux X, anciennement Twitter, a déclaré qu’il envisageait de poursuivre en justice une organisation de défense des droits civiques de premier plan, arguant que ses accusations d’antisémitisme ont conduit l’entreprise à perdre des revenus.

Musk a accusé lundi soir l’Anti-Defamation League (ADL), basée aux États-Unis, d’avoir déposé des plaintes infondées contre lui et X qui ont effrayé les annonceurs.

« Pour blanchir le nom de notre plateforme sur la question de l’antisémitisme, il semble que nous n’ayons pas d’autre choix que d’intenter une action en diffamation contre la Ligue anti-diffamation… oh quelle ironie ! Musk a écrit sur X.

« D’après ce que nous avons entendu des annonceurs, ADL semble être responsable de la majeure partie de notre perte de revenus », a-t-il écrit, ajoutant que le groupe « serait potentiellement responsable de la destruction de la moitié de la valeur de l’entreprise, soit environ 22 dollars ». milliard ».

« Les annonceurs évitent les controverses, donc tout ce qu’il faut pour que l’ADL écrase nos revenus publicitaires aux États-Unis et en Europe, c’est de lancer des accusations infondées », a-t-il écrit dans un long fil de discussion qui commençait par une clarification selon laquelle il était favorable à la liberté d’expression mais « contre l’antisémitisme ». de toute nature ».

L’ADL a refusé de commenter les menaces juridiques de Musk, mais a répondu au hashtag « BanTheADL » qui était en vogue sur le site Web.

Musk, qui a acheté Twitter l’année dernière et l’a rebaptisé X, a été critiqué pour avoir aimé les publications avec le hashtag.

« Il est profondément troublant qu’Elon Musk ait passé le week-end à mener une campagne antisémite hautement toxique sur sa plateforme », a déclaré le directeur général de l’ADL, Jonathan Greenblatt, dans un courriel adressé à l’agence de presse AFP.

« Ce comportement n’est pas seulement alarmant ni imprudent, il est carrément dangereux et profondément irresponsable. »

La campagne haineuse a débuté après que l’ADL a participé à une marche pour les droits civiques marquant le 60e anniversaire du discours « J’ai un rêve » de Martin Luther King, selon le groupe.

L’ADL accuse depuis des années le réseau social d’amplifier les discours de haine antisémite et a récemment rencontré les hauts dirigeants de X.

Dans un rapport de 2016, le groupe a déclaré que les attaques antisémites contre les journalistes avaient explosé sur Twitter, « grâce à la rhétorique de la campagne présidentielle de 2016 ».

Il accuse le réseau social de ne pas avoir réussi à contrôler son « problème de pêche à la traîne ».

Le milliardaire Musk a également été accusé d’alimenter des tropes antisémites, notamment des attaques contre le philanthrope juif George Soros.

Selon l’ADL et le Center for Countering Digital Hate (CCDH), les discours problématiques et racistes ont fortement augmenté sur X depuis que Musk a finalisé son rachat de 44 milliards de dollars en octobre.

Depuis, le patron de Tesla a licencié des milliers d’employés de la plateforme, supprimé la modération des contenus et rétabli le compte de l’ancien président Donald Trump.

Le mois dernier, Musk a poursuivi le CCDH, l’accusant d’une campagne de diffamation ayant porté atteinte aux relations du réseau social avec les annonceurs.