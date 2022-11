Musk menace de démarrer les imitateurs de compte Twitter

Elon Musk a tweeté dimanche que Twitter suspendrait définitivement tout compte sur la plateforme de médias sociaux qui se ferait passer pour un autre.

Le nouveau propriétaire de la plate-forme a émis l’avertissement après que certaines célébrités ont changé leurs noms d’affichage Twitter – pas leurs noms de compte – et ont tweeté en tant que « Elon Musk » en réaction à la décision du milliardaire d’offrir des comptes vérifiés à tous les arrivants pour 8 $ par mois alors qu’il licenciait simultanément un grande partie de la main-d’œuvre.

“À l’avenir, tous les comptes Twitter se livrant à l’usurpation d’identité sans spécifier clairement la” parodie “seront définitivement suspendus”, a écrit Musk. Alors que Twitter avait précédemment émis des avertissements avant les suspensions, maintenant qu’il déploie “une vérification généralisée, il n’y aura pas d’avertissement”.

En fait, “tout changement de nom” entraînerait la perte temporaire d’une coche vérifiée, a déclaré l’homme le plus riche du monde.

Comédienne Kathy Griffin a vu son compte suspendu dimanche après avoir changé son pseudonyme en Musk. Elle a déclaré à un journaliste de Bloomberg qu’elle avait également utilisé sa photo de profil.

“Je suppose que TOUS les modérateurs de contenu n’ont pas été licenciés ? Lol », a ensuite plaisanté Griffin sur Mastodon, une plate-forme de médias sociaux alternative où elle a créé un compte la semaine dernière.

L’actrice Valerie Bertinelli s’était également appropriée le nom d’écran de Musk – publiant une série de tweets en faveur des candidats démocrates samedi avant de revenir à son vrai nom. « Okey-dokey. Je me suis amusée et je pense avoir fait valoir mon point de vue », a-t-elle tweeté par la suite.

Avant la cascade, Bertinelli a noté le but initial de la coche de vérification bleue. Il a été accordé gratuitement aux personnes dont l’identité a été confirmée par les employés de Twitter ; les journalistes représentant une grande partie des destinataires. « Cela signifiait simplement que votre identité avait été vérifiée. Les escrocs auraient plus de mal à se faire passer pour vous », a noté Bertinelli.

« Cela ne s’applique plus. Bonne chance là-bas ! elle a ajouté.

Les comptes vérifiés à 8 $ sont la façon dont Musk démocratise le service, affirme-t-il. Samedi, une mise à jour Twitter pour les appareils iOS répertoriés sur l’App Store d’Apple a déclaré que les utilisateurs qui “s’inscrivent maintenant” pour le nouveau “Twitter Blue avec vérification” peuvent obtenir la coche bleue à côté de leur nom “tout comme les célébrités, les entreprises et les politiciens que vous suivent déjà.

Il a déclaré que le service serait d’abord disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Cependant, il n’était pas disponible dimanche et rien n’indiquait quand il serait mis en ligne. Une employée de Twitter, Esther Crawford, a déclaré à l’Associated Press qu’elle arriverait “bientôt mais qu’elle n’a pas encore été lancée”.

Twitter n’a pas répondu dimanche à un e-mail sollicitant des commentaires sur le problème des comptes vérifiés et la suspension de Griffin.

Musk a ensuite tweeté : « Twitter doit devenir de loin la source d’informations la plus précise sur le monde. C’est notre mission.

Si l’entreprise devait dépouiller les utilisateurs vérifiés actuels des chèques bleus – quelque chose qui ne s’est pas produit – cela pourrait exacerber la désinformation sur la plate-forme lors des élections de mi-mandat de mardi.

Comme Griffin, certains utilisateurs de Twitter ont déjà commencé à migrer de la plate-forme – Counter Social est une autre alternative populaire – à la suite de licenciements qui ont commencé vendredi et qui auraient touché environ la moitié des 7 500 employés de Twitter. Ils craignent qu’une rupture de la modération et de la vérification ne crée une désinformation gratuite pour tous sur ce qui a été le principal canal d’Internet pour les communications fiables des agences publiques et d’autres institutions.

De nombreuses entreprises ont suspendu la publicité sur la plate-forme par crainte qu’elle ne devienne plus indisciplinée sous Musk.

Yoel Roth, responsable de la sécurité et de l’intégrité de Twitter, a cherché à apaiser ces inquiétudes dans un tweet vendredi. Il a déclaré que le personnel de modération de contenu de première ligne de l’entreprise était le groupe le moins touché par les suppressions d’emplois.

Musk a tweeté vendredi soir qu’il n’y avait pas d’autre choix que de supprimer des emplois “lorsque l’entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour”. Il n’a pas fourni de détails sur les pertes quotidiennes sur Twitter et a déclaré que les employés qui avaient perdu leur emploi se voyaient offrir trois mois de salaire à titre d’indemnité de départ.

