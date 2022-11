Musk marchande avec Stephen King à propos de coches bleues — RT Games & Culture

Stephen King a fustigé les plans d’Elon Musk d’introduire des frais mensuels pour les utilisateurs de Twitter qui souhaitent avoir une coche bleue à côté de leur nom sur la plate-forme, alors que le milliardaire commence à remodeler sa société nouvellement acquise.

Le PDG de Tesla et SpaceX a proposé des frais mensuels allant jusqu’à 20 $ pour les célébrités, les politiciens, les journalistes et les autres utilisateurs qui souhaitent avoir un compte vérifié, mais King a déclaré “merde ça” et a menacé de quitter la plate-forme.

« 20 $ par mois pour conserver mon chèque bleu ? F ** k ça, ils devraient me payer. Si cela est institué, je suis parti comme Enron, “ l’auteur à succès a écrit.

Musk a tenté de marchander avec King et a souligné que Twitter devait réaliser des bénéfices par d’autres moyens que les publicités.

«Nous devons payer les factures d’une manière ou d’une autre! Twitter ne peut pas compter entièrement sur les annonceurs. Que diriez-vous de 8 $ ?” Musk, le nouvel éponyme “Twit en chef” et “Opérateur de la ligne d’assistance téléphonique pour les plaintes sur Twitter” a écrit.

Il a poursuivi en promettant une explication complète du système de monétisation avant que la fonctionnalité ne soit entièrement mise en œuvre, mais a souligné que cette décision était “le seul moyen de vaincre les bots et les trolls.”

King a souligné plus tard qu’il pouvait facilement se permettre le coût de la coche, mais a déclaré qu’il “c’est pas l’argent, c’est le principe du truc.”

Après avoir officiellement acquis la plate-forme pour 44 milliards de dollars, la tâche principale de Musk a été d’essayer de monétiser les coches de vérification bleues. Selon un rapport de Verge, le milliardaire a donné au personnel concerné jusqu’au 7 novembre pour mettre en œuvre la fonctionnalité.















Le nouvel abonnement remplacerait également le programme Twitter Blue – une redevance mensuelle de 5 dollars qui a été introduite l’année dernière pour permettre aux utilisateurs de modifier leurs tweets entre autres options. Les abonnés actuels auraient 90 jours pour passer au nouveau tarif s’ils souhaitent conserver les fonctionnalités et être autorisés à avoir une coche bleue à côté de leur nom.

Musk a lancé son offre pour acheter Twitter en avril, déclarant qu’il voulait transformer la plate-forme en un « place publique numérique commune, où un large éventail de croyances peut être débattu de manière saine, sans recourir à la violence.

Après un processus de rachat tumultueux de six mois, Musk a finalisé l’achat vendredi. Depuis, il a annoncé plusieurs initiatives, dont la création d’un panel spécial chargé d’examiner les comptes des utilisateurs précédemment bannis. L’une de ses premières mesures a été de licencier plusieurs des principaux dirigeants de l’entreprise, dont l’ancien PDG Parag Agrawal, ainsi que de licencier l’ensemble du conseil d’administration.