Musk licencie les principaux dirigeants de Twitter – médias

“L’oiseau est libéré”, a déclaré Musk après avoir repris Twitter

Au moins quatre hauts dirigeants de Twitter, dont son PDG, ont été licenciés après que l’entrepreneur Elon Musk aurait conclu jeudi soir un accord de rachat de 44 milliards de dollars, selon plusieurs agences de presse.

Une grande partie des hauts gradés de la plate-forme de médias sociaux ont été évincés jeudi, parmi lesquels le PDG Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal, l’avocat général Sean Edgett et le directeur juridique Vijaya Gadde. Les départs ont été signalés séparément par le Washington Post, le New York Times et Bloomberg, chacun citant des noms anonymes. “des personnes familières avec le sujet.”

Selon le Post, les anciens employés étaient « fait la navette à la hâte » du siège de Twitter à San Francisco après leur licenciement, tandis que le Times a noté qu’au moins un cadre était “escorté” du bureau par la sécurité.

Ni Twitter, Musk ni les quatre employés en question n’ont commenté publiquement les licenciements signalés.

Bien que Musk ait démenti les informations selon lesquelles il prévoyait une élimination massive des 7 500 employés de Twitter, le milliardaire avait précédemment clairement indiqué qu’il n’était pas satisfait de la performance d’Agrawal en tant que directeur général, affirmant “Je n’ai pas confiance en la direction” dans un dossier d’entreprise. Agrawal était en poste depuis moins d’un an, ayant succédé au PDG Jack Dorsey en novembre dernier après que le co-fondateur du site ait brusquement démissionné.

Dans le cadre de l’accord de plusieurs milliards avec Musk pour acheter la plate-forme de médias sociaux – qui devait être conclu d’ici vendredi selon les termes de l’accord – Agrawal devrait recevoir 42 millions de dollars d’indemnités de départ à son licenciement, selon une estimation citée par Reuters.

En tant que responsable de Twitter “juridique, politique et confiance”, Gadde a courtisé la controverse à plus d’une occasion, y compris une apparition controversée sur le podcast populaire Joe Rogan Experience aux côtés de Dorsey. Elle a également joué un rôle de premier plan dans la décision d’interdire définitivement l’ancien président Donald Trump du site, suscitant de vives critiques de la part de nombreux conservateurs.

Bien qu’il n’ait pas été clair pendant un certain temps si Musk allait concrétiser son projet d’achat de la société, initialement lancé plus tôt cette année, une action en justice intentée par Twitter a finalement contribué à forcer l’accord. Le PDG de SpaceX et de Tesla a déclaré qu’il avait l’intention d’assouplir les politiques d’expression de la plate-forme et affirme qu’il n’achète pas Twitter pour “gagner plus d’argent,” mais plutôt à “aider l’humanité”.