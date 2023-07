Musk lance un nouveau défi à Zuckerberg — RT World News

Le propriétaire de Twitter a qualifié le co-fondateur de Facebook de « cuck » et a suggéré « un concours littéral de mesure de bite »

Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a intensifié sa querelle avec son collègue milliardaire de la technologie Mark Zuckerberg en le qualifiant de « cocu » et suggérant que les deux titans des médias sociaux devraient rivaliser dans une mesure de leur anatomie masculine.

« Zuck est un cocu » musc a dit dimanche dans un post Twitter. « Je propose un concours littéral de mesure de bite. »

Musk et Zuckerberg – qui se classent respectivement comme les personnes les plus riches et les septièmes les plus riches du monde – échangent des barbes sur les réseaux sociaux depuis des semaines. Zuckerberg, PDG de la société mère de Facebook, Meta Platforms Inc., a accepté le défi de Musk pour un match en cage le mois dernier.

Leur rivalité s'est également réchauffée sur le front des médias sociaux. La nouvelle plate-forme de médias sociaux ressemblant à Twitter de Meta, appelée Threads, a dépassé les 100 millions d'utilisateurs lundi, cinq jours seulement après son lancement officiel. Un cabinet d'avocats représentant Musk a envoyé à Meta une lettre de cessation et d'abstention la semaine dernière, affirmant que la société avait volé les secrets commerciaux de Twitter pour créer Threads.















« La concurrence c’est bien, la triche non » Musk a tweeté la semaine dernière. Il a accusé Meta de développer Threads en tant que « imitateur » candidature en embauchant des dizaines d’anciens employés de Twitter qui avaient accès à la propriété intellectuelle de la plateforme.

Le porte-parole de Meta, Andy Stone, a nié les allégations, affirmant que personne dans l’équipe d’ingénierie de Threads n’était un ancien employé de Twitter.

Threads est une application complémentaire à une autre plate-forme appartenant à Meta, Instagram. Musc critiqué le concept derrière la nouvelle entreprise samedi, en disant, « Threads n’est qu’Instagram moins les photos, ce qui n’a aucun sens, étant donné que les photos de la soif sont la principale raison pour laquelle les gens utilisent cette application. Combien de fois avez-vous lu des commentaires sur les photos Insta et souhaité qu’il y en ait plus ? Personnellement, jamais.