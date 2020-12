Le PDG du milliardaire Tesla, Elon Musk, a de nouveau invoqué la colère des gens de l’alphabet en tweetant un mème énervé se moquant de ceux qui partagent leurs pronoms personnels dans leur bios Twitter.

« Je soutiens absolument trans, mais tous ces pronoms sont un cauchemar esthétique, » Musk a tweeté en réponse à un article intitulé « De vrais amis vous interrompent lorsque vous faites une erreur », qui critiquait son penchant pour les mèmes énervés.

L’affichage de pronoms personnels sur le bios Twitter est souvent considéré comme une forme de signalement de vertu par les membres des communautés conservatrices en ligne, et comme un moyen de montrer la solidarité avec les personnes trans et non binaires dans les cercles libéraux.

Les membres de la communauté LGBTQ ont pesé avec une variété de points de vue, à la fois favorables et critiques à l’égard de Musk.

Un gars trans ici et vous me devez de l’argent pour m’avoir fait lire ce tweet de mes propres yeux. Aussi, que diriez-vous de donner une partie de vos millions littéraux à des organisations / politiques / personnes trans? Depuis tant d’entre nous ont été sans abri, maltraités ou suicidaires. 🙂 – votre catboy local! (@ whiten0iz) 16 décembre 2020

En tant que membre LGBTQ, je suis d’accord. Je ne pense pas que nous ayons besoin de pronoms supplémentaires pour que les gens les différencient. Si vous n’avez pas de sexe, vous ne pouvez tout simplement pas être humain parce que c’est ce qui vous définit. Cela étant dit, je souhaite le meilleur à tous ceux qui veulent être eux-mêmes. ❤ – Jack 🛰️ (@Xellitron) 16 décembre 2020

Au milieu du drame, d’autres ont commencé à examiner le propre dossier de Musk et ont commencé railleur son choix de nommer son enfant X Ӕ A-12, après « une Mot de passe WiFi. » Les qualités esthétiques du milliardaire ont également été remises en question, le Tesla Cybertruck étant présenté comme la preuve qu’il ne devrait pas être considéré comme une autorité dans le domaine.

mec qui a nommé son enfant X Æ A-12 ne peut pas comprendre en utilisant 3 pronoms différents https://t.co/jhyaYq6Q9O – manny (@mannyfidel) 16 décembre 2020

Le nerf d’utiliser ‘cauchemar esthétique’ quand cette merde existe lmao pic.twitter.com/1UxbyOZQTz – PokyGem (@ PokyGem023) 16 décembre 2020

D’autres ont encore appelé au calme et aux gens de tous bords pour qu’ils posent leurs fourches numériques.

OMI, les seules personnes offensées par le mème d’Elon étaient: 1. Victimes professionnelles

2. Signaux de vertu professionnels

3. Des personnes bien intentionnées qui jugent mal les intentions d’autres personnes bien intentionnées Allons-nous en. – stevenmarkryan (@stevenmarkryan) 16 décembre 2020

Musc auparavant tweeté «Les pronoms sont nulles» au grand dam de beaucoup – y compris sa petite amie et mère de son enfant X Ӕ A-12, la chanteuse canadienne Grimes.

Il a apparemment appris des retombées de sa dernière protestation contre les pronoms, car il a immédiatement eu une réponse pour la réaction à son dernier mème, montrant les références d’égalité de son entreprise en publiant le score 100/100 de Tesla sur l’indice d’égalité des entreprises LGBTQ de la Campagne des droits de l’homme.

Oh et euh… https://t.co/jtg944ERCy – Elon Musk (@elonmusk) 16 décembre 2020

Naturellement, cela a également été critiqué par nul autre que l’ancienne attachée de presse du Conseil des droits de l’homme, activiste et écrivain Charlotte Clymer, qui a grondé Musk et lui a rappelé que des points peuvent être déduits pour des comportements tels que les tweets offensants des PDG de l’entreprise.

Je ne sais pas ce qui t’a fait te réveiller aujourd’hui et penser "tu sais quoi, je chierai sur les pronoms des gens", mais c’est un peu le contraire de l’inclusivité LGBTQ. Dieu merci, vous avez apparemment du personnel RH en place qui sait ce qu’il fait. Vous devriez leur demander de vous informer. – Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) 16 décembre 2020

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!