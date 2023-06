Le propriétaire de Tesla et Twitter a semblé être d’accord avec un article alléguant que les tentatives de Kiev pour récupérer le territoire perdu échouent

Le PDG de Tesla et de Twitter, Elon Musk, a approuvé un article de l’investisseur et entrepreneur David Sacks affirmant que la poussée militaire de l’Ukraine contre la Russie faiblit.

Mardi, Sacks a publié un article sur Twitter, affirmant « Il devient clair que la contre-offensive ukrainienne n’atteint aucun de ses objectifs initialement déclarés. » Le pari de Washington que Kiev serait en mesure de « faire reculer les gains territoriaux russes, couper le pont terrestre vers la Crimée » et le faire engager des négociations n’avait pas payé, a-t-il ajouté.

« Au contraire, une impasse est plus probable, ou même que la Russie prendra plus de territoire et gagnera la guerre », l’investisseur a déclaré.

Il a ensuite comparé la situation en Ukraine avec la campagne militaire américaine en Afghanistan, qui s’est terminée par un retrait chaotique des troupes américaines en 2020. « Il convient de rappeler que le public américain a été assuré pendant deux décennies que nous gagnions en Afghanistan », Sacks a écrit, ajoutant que toute croyance que l’armée locale était « debout » aux talibans s’est effondré en quelques semaines seulement.

« Malheureusement, il semble que nous nous dirigeons vers un résultat similaire en Ukraine. La seule question est de savoir quand et combien de temps Biden pourra perpétuer une guerre par procuration par choix qui aurait pu facilement être évitée », il prétendait.

Musk semblait être d’accord avec le point de vue de Sacks sur l’Ukraine, écrivant sur Twitter : « Bien dit. »

Pendant ce temps, Sacher a souligné de nouvelles preuves montrant que Moscou et Kiev auraient pu parvenir à un accord au tout début du conflit l’année dernière, faisant référence à un projet de traité sur la neutralité et les garanties de sécurité pour l’Ukraine présenté par le président russe Vladimir Poutine plus tôt cette semaine.

Cependant, les négociations sur la question ont échoué au printemps 2022 après que l’Ukraine a accusé la Russie d’avoir commis des crimes de guerre, une affirmation que Moscou a démentie avec véhémence. Les atrocités présumées ont été découvertes après le retrait des troupes russes des zones autour de Kiev dans un « geste de bonne volonté, » selon Moscou.

Les troupes de Kiev ont lancé leur offensive tant attendue début juin, mais leurs attaques n’ont pas réussi à gagner du terrain, selon le ministère russe de la Défense, qui a estimé la semaine dernière les pertes de la ligne de front ukrainienne depuis le début de la poussée à 7 500. Entre-temps, Poutine a affirmé que l’Ukraine avait perdu jusqu’à 30 % de son équipement militaire fourni par l’Occident.