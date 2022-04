Musk finit avec Twitter : mais les lance-flammes Trump et MAGA ne sont pas le plus gros problème

Il n’y a pas d’explication vraiment logique au revirement soudain des plans du conseil d’administration de Twitter concernant l’offre d’Elon Musk que la crainte de poursuites dérivées d’actionnaires et que le prix, 54 $ par action, représentait un montant sur lequel Twitter ne pouvait pas compter – avec stabilité – au cours des deux à trois prochaines années, les années au cours desquelles les combinaisons se joueraient. La raison pour laquelle le point de vue a changé en deux semaines ne sera connue que plus tard, au fur et à mesure que les rapports et les livres seront écrits.

La valeur de Twitter augmentera immédiatement parce que Musk a promis de rétablir “The One”, en fournissant la validation du mouvement MAGA qu’il ne mérite certainement pas. Il est plus dangereux aujourd’hui qu’il ne l’était le 6 janvier 2021.

Par le biais du Daily Beast :

Reuters, citant des sources, a déclaré que la société “pourrait annoncer l’accord de 54,20 $ par action dès que plus tard dans la journée, une fois que son conseil d’administration se sera réuni pour recommander la transaction aux actionnaires de Twitter”, mais a ajouté une mise en garde disant qu’il était “toujours possible que l’affaire s’effondre à la dernière minute.

La perspective autrefois farfelue que Musk prenne le contrôle de Twitter en tant que société privée fait suite à plusieurs semaines au cours desquelles l’homme le plus riche du monde a publiquement alimenté les spéculations sur ses intentions, avec une combinaison de déclarations manifestes et de tweets ambigus.

Attisé les spéculations sur ses intentions ? Aucune offense, mais l’intention de Musk était de reprendre une entreprise qu’il considérait comme artificiellement dépréciée en valeur parce que le mouvement américain MAGA, toujours à la recherche de nouvelles indications qu’ils sont tellement victimes et que l’homme blanc n’a guère de chance d’être le plus marginalisé d’Amérique. groupe, reviendra précipitamment dans une vague de chapeau rouge lorsque Musk prononcera quelques mots sur la liberté d’expression et réintégrera Trump et quelques autres héros symboliques de MAGA.

Musk voit évidemment les 18 mois de Trump sur Twitmo comme une punition plus que juste pour une tentative de coup d’État violent du gouvernement américain. Musk est, faut-il le noter, un connard auto-impressionné qui en sait beaucoup mais semble inconscient du fait qu’il reste beaucoup de choses dans le monde qu’il ne sait pas.

Mais le fait que la droite MAGA continue à se saouler pendant deux semaines et même le retour rhétoriquement dangereux de Trump n’est pas la plus grande menace pour le pays, aussi difficile à croire que ce soit. Oui, Trump et le mouvement MAGA sont une menace pour la démocratie. Mais un problème encore plus insoluble est l’agrégation du pouvoir qui vient d’une économie spécifiquement conçue pour créer une richesse aussi concentrée. Nous avons plus qu’assez de super milliardaires à Musks, Bezos, Zuck, Gates… le petit club qui se promène comme leur propre nation, avec plus de pouvoir pour avoir un impact sur notre vie quotidienne que le président.

Pour être sûr, personne ne remet à Musk les codes de lancement. Il n’en a pas besoin. Il a ses propres fusées et a absolument l’argent pour mettre tout ce qu’il veut dessus. Et non, les fusées et les armes ne sont pas le problème, ou du moins loin du plus gros. Le plus grand est que ce pays n’a pas la volonté, ni même les mécanismes (plus) pour empêcher ce que même Adam Smith savait être la conclusion logique du capitalisme non régulé. Finalement, un gars, ou un groupe de gars, possédera tout.

De peur que l’on pense qu’il s’agit d’une réaction excessive, veuillez simplement apprécier le fait que nous ne sommes qu’au tout début de l’agrégation de la richesse mondiale chez certains individus. Il y a beaucoup plus d’Elon Musks à venir. Zuckerberg sait que tout le réseau a besoin d’être remodelé et tente de le faire lui-même. S’il échoue (et il le fera probablement), quelqu’un d’autre est va posséder les moyens par lesquels nous arrivons à net 2.0 et il sera contrôlé par lui ou elle. Que se passe-t-il si Bezos organise un groupe pour acheter Walmart et « synchroniser » les opérations ? Ou l’inverse ?

En théorie, nous avons un ministère de la Justice qui est censé rester éveillé assez longtemps pour empêcher certains de ces mouvements. Musk achetant Twitter ne donne pas soudainement à Musk un monopole. Il achète un monopole. Si ce n’était pas un monopole, il ne s’en soucierait probablement pas.

Les chemins de fer, Standard Oil, Bell Telephone, en étroite collaboration avec IBM et Microsoft, la nouvelle technologie a toujours été particulièrement mûre pour la monopolisation. Maintenant que Musk a acheté ce monopole et détient ainsi deux monopoles critiques pour l’avenir, l’accès à l’espace, l’accès à un mot rapide avec le monde, d’autres arrivent.

Ceci est intrinsèquement dangereux. Les solutions dépassent le cadre de cette chronique et l’expertise de son auteur, mais cet achat devrait susciter des inquiétudes chez tous les Américains qui peuvent apprécier le danger qui accompagne ce type de richesse agrégée. Sinon, autant jeter la démocratie (bien sur notre chemin) et simplement revenir à une époque plus simple et plus efficace, à l’époque où les monarques régnaient sur l’Europe avec une situation équivalente en Asie.

Quoi qu’il en soit, Adam Smith nous a dit que c’est exactement ce qui se passerait et c’est la raison pour laquelle il a spécifiquement dit que le capitalisme ne pouvait fonctionner que dans un environnement fortement réglementé. Les États-Unis, en particulier la droite américaine et le SCOTUS ne sont tout simplement pas dans la réglementation en ce moment, merci.

Bienvenue, Don. Ils ne pourraient pas vous réglementer pour toujours !