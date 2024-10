Musk fait un don de 75 millions de dollars à la campagne Trump — RT World News

Le milliardaire a confirmé sa contribution à America PAC, devenant ainsi l’un des principaux donateurs soutenant le candidat républicain.

Elon Musk a fait don de 75 millions de dollars à un groupe pro-Donald Trump ces derniers mois, a confirmé le milliardaire basé aux États-Unis. Fondé par le magnat de la technologie lui-même en juillet, l’America Political Action Committee affirme avoir pour objectif de renforcer la participation du candidat républicain dans les États du champ de bataille très disputés, qui pourraient décider de l’élection présidentielle du 5 novembre.

Musk, dont la valeur nette s’élève à 246,5 milliards de dollars, affirme avoir soutenu financièrement les candidats républicains et démocrates lors des campagnes précédentes, sans montrer de préférence claire pour l’un ou l’autre parti. Cependant, à la suite de la tentative d’assassinat ratée contre Trump le 13 juillet, le magnat a publiquement soutenu le candidat républicain et est depuis lors un fervent partisan.

Répondre à un message d’un autre utilisateur X, qui a écrit cela « Elon Musk a donné près de 75 millions de dollars à @America PAC. » le PDG de SpaceX et de Tesla a fourni mercredi une confirmation en un seul mot.

Plus tôt dans la journée, Reuters et Bloomberg, citant des révélations de la Commission électorale fédérale, ont rapporté que Musk avait fait don de près de 75 millions de dollars à America PAC entre juillet et septembre. Selon Reuters, le magnat de la technologie était le seul bienfaiteur du groupe au cours de cette période, devenant ainsi l’un des principaux donateurs républicains à tous les niveaux.















L’objectif principal d’America PAC est de recruter des solliciteurs et de placer des publicités numériques pour inciter les partisans de Trump à voter.

Dimanche, le candidat républicain a annoncé que s’il était élu, il créerait un « nouveau poste : secrétaire à la réduction des coûts » conçu spécifiquement pour Musk. Trump a ajouté que l’entrepreneur, qu’il a décrit comme un « un excellent homme d’affaires » avait déjà exprimé sa volonté d’assumer ce rôle.

Plus tôt ce mois-ci, le milliardaire est apparu aux côtés de l’ancien président lors d’un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, où Trump a été blessé par balle en juillet. Lors de l’événement, Musk a décrit le vote du 5 novembre comme le « l’élection la plus importante de notre vie ». Il a également accusé les démocrates d’avoir l’intention de « enlevez votre liberté d’expression. »

Dans son rapport publié mercredi, Bloomberg a déclaré que le candidat républicain était loin derrière son rival, Kamala Harris, en termes de collecte de fonds. Cela a permis au candidat démocrate à la présidentielle de lancer une campagne active de mobilisation des électeurs dans les sept États du champ de bataille, selon le média.