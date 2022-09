Musk fait l’éloge de l’expansion de Starlink

Le service satellite est disponible “sur tous les continents” – mais pas dans les pays détestés par le gouvernement américain

Le fondateur de Starlink, Elon Musk, a annoncé lundi que son service Internet par satellite était devenu “actif” sur tous les continents. Une carte des services publiée par la société, cependant, ne montre la disponibilité actuelle que dans certaines parties des Amériques, de l’Europe et de l’Australie – avec la Russie, la Chine et plusieurs autres pays aux États-Unis. “vilain” liste grisée.

“Starlink est désormais actif sur tous les continents, y compris l’Antarctique”, Musc tweeté le lundi matin.

La carte sur le site Web de Starlink n’a pas encore été mise à jour pour refléter cette affirmation, montrant l’Antarctique en gris – tout comme Cuba, le Venezuela, la Syrie, l’Afghanistan, l’Iran, la Biélorussie, la Russie et la Chine. Le service Internet par satellite n’est actuellement disponible que dans la partie occidentale de l’Amérique du Nord, au Chili, dans le sud du Brésil, dans certaines parties de l’Australie et dans la majeure partie de l’UE.

L’Ukraine est représentée dans le “liste d’attente” l’ombre mais n’a pas été étiqueté. Musc envoyé personnellement Terminaux Starlink à Kiev plus tôt cette année, obtenant l’approbation réglementaire en juin. Alors que Starlink a fait don de plus de 3 600 terminaux – et du service Internet – le gouvernement américain en a payé environ 1 300 autres, selon le Washington Post.

Lire la suite L’utilisation de l’informatique est essentielle pour l’armée ukrainienne – ancien PDG de Google

Les appareils ont été utilisés par l’armée ukrainienne, ce qui a suscité des critiques de la part de la Russie. Konstantin Vorontsov, le chef de la délégation russe au groupe de travail du Bureau des Nations Unies pour les affaires de désarmement (UNODA), a déclaré la semaine dernière que “l’utilisation par les États-Unis et leurs alliés des éléments de l’infrastructure civile, y compris commerciale, dans l’espace extra-atmosphérique à des fins militaires” a été “provocant” et potentiellement en violation du Traité sur l’espace extra-atmosphérique.

« Il semble que nos collègues ne réalisent pas que de telles actions constituent en fait une implication indirecte dans des conflits militaires. Les infrastructures quasi-civiles peuvent devenir une cible légitime de représailles », ajoute Vorontsov.

Musk a répondu vendredi par tweeter ce “Starlink est destiné à un usage pacifique uniquement.”

SpaceX a plus de 3 000 satellites Starlink en orbite et prévoit d’en lancer environ 40 000 autres au cours des prochaines années. Cependant, Musk pourrait devoir faire face à une légère augmentation de l’activité des éruptions solaires, qui devrait culminer en 2025. Une de ces éruptions en février a fait que 38 des satellites nouvellement lancés ont raté leur insertion orbitale et brûlé dans l’atmosphère, selon un rapport récent. souligné par Newsweek.