Musk facturera aux nouveaux utilisateurs X 1 $ par an pour le compte de base | Actualités des médias sociaux

Les nouveaux utilisateurs aux Philippines et en Nouvelle-Zélande sont les premiers à se voir demander un paiement annuel lors de la dernière modification apportée à la plateforme.

X, le site de médias sociaux anciennement connu sous le nom de Twitter, a commencé à facturer aux nouveaux utilisateurs en Nouvelle-Zélande et aux Philippines l’utilisation des fonctionnalités de base de la plateforme et vise à étendre les frais annuels à tous les nouveaux utilisateurs dans le monde.

Dans le cadre de cet essai, les nouveaux utilisateurs aux Philippines et en Nouvelle-Zélande devront payer respectivement environ 0,75 $ et 0,85 $ chaque année pour pouvoir publier et interagir sur X.

Ceux qui refusent de payer pourront uniquement lire les publications, regarder des vidéos et suivre des comptes, a indiqué la société.

« Cela évaluera une mesure potentiellement puissante pour nous aider à combattre les robots et les spammeurs sur X, tout en équilibrant l’accessibilité de la plateforme avec le petit montant des frais », a déclaré la société dans un communiqué. Les robots sont des comptes gérés par des programmes informatiques plutôt que par des humains.

L’abonnement annuel est le dernier d’une série de changements controversés apportés à la plateforme depuis que le milliardaire Elon Musk a acheté Twitter l’année dernière pour 44 milliards de dollars.

Des milliers d’employés ont été licenciés, la modération du contenu supprimée et la coche bleue – autrefois utilisée pour identifier les comptes vérifiés – accordée à toute personne prête à payer 8 dollars par an.

En juillet, la société a changé son nom en X et a abandonné le logo de l’oiseau bleu qui symbolisait désormais l’essence même de la plateforme.

X a déclaré que les nouveaux frais « renforceraient » les efforts existants pour réduire le spam et « la manipulation de notre plate-forme et de l’activité des robots ».

Les utilisateurs existants aux Philippines et en Nouvelle-Zélande ne sont pas concernés.

Plus tôt ce mois-ci, l’agence de presse Reuters a rapporté que Linda Yaccarino, PDG de X, avait déclaré aux prêteurs de la plateforme que la société prévoyait de tester trois niveaux de son service d’abonnement en fonction du nombre de publicités présentées à l’utilisateur.

Musk a lancé l’idée d’un abonnement annuel en septembre, affirmant que cela aiderait à lutter contre les robots, qui peuvent être utilisés pour amplifier artificiellement les messages politiques ou la haine raciale.