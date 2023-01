Musk explique un tweet controversé au jury

Les actionnaires accusent l’homme d’affaires de les avoir induits en erreur sur l’avenir de Tesla

Le propriétaire de Tesla, Elon Musk, a fait valoir que les investisseurs n’étaient pas censés traiter ses tweets comme des appels directs à l’action, car il s’est défendu vendredi lors d’un procès pour fraude. L’affaire découle d’un tweet qu’il a publié en 2018 annonçant son intention de faire de Tesla une société cotée en bourse.

“Ce n’est pas parce que je tweete quelque chose que les gens y croient ou agiront en conséquence”, a déclaré le milliardaire, qui possède également SpaceX et a acheté Twitter l’année dernière, lors d’une audience devant un tribunal fédéral de San Francisco, cité par plusieurs médias. Abordant la limite de caractères de Twitter, il a ajouté : «Je pense que vous pouvez absolument être véridique, mais pouvez-vous être exhaustif? Bien sûr que non.”

Les actionnaires accusent Musk d’avoir publié il y a cinq ans un tweet trompeur qui, selon eux, leur aurait fait perdre de l’argent. En août 2018, l’homme d’affaires a tweeté : “J’envisage de privatiser Tesla à 420 $ [per share]. Financement assuré. Il a ensuite enchaîné avec un autre tweet affirmant que “Le soutien des investisseurs est confirmé.”

Cependant, l’accord présumé ne s’est jamais concrétisé. Musk a affirmé plusieurs jours plus tard qu’il avait été en pourparlers avec le fonds souverain saoudien, mais a finalement annoncé que Tesla resterait une société cotée en bourse.

Les vendeurs à découvert – des investisseurs qui parient essentiellement contre les actions de la société dans l’espoir de profiter d’une baisse du cours de l’action de Tesla – ont allégué que Musk les avait dupés. L’investisseur Timothy Fries a déclaré vendredi au jury qu’il avait perdu 5 000 dollars en achetant des actions Tesla après que Musk ait tweeté sur son intention de faire de la société une société privée, selon Reuters.

Musk a critiqué les vendeurs à découvert devant le tribunal, suggérant que “Une bande de requins de Wall Street voulait que Tesla meure très mal.” Il a fait valoir que la vente à découvert devrait être rendue illégale parce qu’elle permet “Des personnes malveillantes à Wall Street pour voler l’argent des investisseurs.”

L’avocat de l’homme d’affaires, Alex Spiro, a été cité par Reuters comme ayant déclaré au tribunal que, lors d’un tweet en 2018, Musk avait cru qu’il avait obtenu les fonds d’investisseurs saoudiens, mais les tweets eux-mêmes contenaient “imprécisions techniques”.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a poursuivi Musk pour les mêmes tweets en 2018. L’affaire a été réglée plus tard cette année-là, Musk et Tesla acceptant chacun de payer 20 millions de dollars d’amendes. Musk a également accepté de démissionner en tant que président du conseil d’administration de la société.