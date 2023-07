Musk explique les nouvelles limites de Twitter

Les restrictions « temporaires » se sont déjà révélées impopulaires auprès des utilisateurs

Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a annoncé samedi que les utilisateurs de la plateforme seraient limités à un maximum de 8 000 messages par jour, affirmant que la mesure réduirait « grattage des données et manipulation du système ».

L’annonce de Musk est intervenue quelques heures après que les utilisateurs de Twitter du monde entier se soient retrouvés incapables de voir leur chronologie ou de lire les commentaires sous les tweets.

« Pour faire face aux niveaux extrêmes de récupération de données et de manipulation du système, nous avons appliqué les limites temporaires suivantes », Musk a tweeté, expliquant que les comptes vérifiés seraient limités à la lecture de 6 000 publications par jour, les comptes non vérifiés à 600 publications par jour et les nouveaux comptes non vérifiés à 300 par jour.

Peu de temps après, Musk a publié une mise à jour indiquant que les limites seraient augmentées à 8 000, 800 et 400 respectivement. Il n’a pas précisé combien de temps « temporaire » les limites resteraient en vigueur.

Depuis l’achat de Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre dernier, Musk a promis à plusieurs reprises de réprimer l’utilisation non humaine de la plate-forme, par exemple par les sociétés d’exploration de données. Vendredi, Twitter n’était visible par personne sans compte, une décision qui, selon Musk, a été prise comme « Plusieurs centaines d’organisations (peut-être plus) grattaient les données Twitter de manière extrêmement agressive, au point d’affecter l’expérience utilisateur réelle. »

Parallèlement, Musk a encouragé les utilisateurs à débourser pour la vérification, qui coûte 8 $ par mois. La perspective de dix fois plus de tweets n’a cependant pas plu aux utilisateurs, et dès samedi soir, « #RIPTwitter » et « Au revoir Twitter » étaient des sujets tendance aux États-Unis.

Le dénonciateur américain Edward Snowden expliqué qu’il ne pouvait plus utiliser efficacement Twitter car, pour des raisons de sécurité, il navigue souvent sur la plate-forme sans se connecter. leurs tweets alloués en quelques heures.

On ne sait toujours pas si Musk maintiendra les nouvelles restrictions en place. Peu de temps après avoir acheté Twitter l’année dernière, le milliardaire a déclaré qu’il finirait par faire « beaucoup de choses stupides » dans sa tentative de refonte de la plate-forme, et serait « Gardez ce qui fonctionne et changez ce qui ne fonctionne pas.