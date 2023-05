La plate-forme a restreint l’accès des utilisateurs un jour avant les élections générales

Twitter a annoncé qu’il restreindrait l’accès des utilisateurs turcs à certains contenus en réponse à la « procédure légale » et d’assurer la plate-forme « reste à la disposition du peuple » de Türkiye lors des élections présidentielles et législatives dans leur pays.

Dans un communiqué publié samedi, la société n’a pas précisé quels comptes seraient concernés, mais a déclaré avoir informé le « les titulaires de compte » à propos de l’action. De nombreux utilisateurs, dont le journaliste Matthew Yglesias, ont contesté la décision.

« Le gouvernement turc a demandé à Twitter de censurer ses opposants juste avant une élection et [Musk] respecté », Yglesias a affirmé dans un tweet.

Le patron de Twitter, Elon Musk, a rapidement repoussé dans un tweet de son cru, justifiant la décision d’imposer des restrictions sur le contenu vu de Türkiye.

« Votre cerveau est-il tombé de votre tête, Yglesias ? Le choix est [to] avoir Twitter étranglé dans son intégralité ou limiter l’accès à certains tweets. Lequel veut-tu? » il a dit.

« C’est la même chose pour toutes les entreprises Internet – nous allons juste être clairs sur le fait que cela se produit, contrairement aux autres », Musc ajouté plus tard. Dans un post séparé, il a promis de « postez ce que le gouvernement en Turquie nous a envoyé. »

En savoir plus Midi à Ankara : le leader « homme fort » Erdogan pourrait-il perdre le pouvoir en Turquie et qu’est-ce que cela signifierait pour la Russie et l’Occident ?

Dimanche, les électeurs de Türkiye voteront pour le président et 600 membres du parlement du pays, la Grande Assemblée nationale. Plusieurs sondages prédisent une course serrée pour la présidence entre le titulaire Recep Tayyip Erdogan et le chef du Parti républicain du peuple Kemal Kilicdaroglu.

Ankara limite parfois l’accès aux médias sociaux après des situations d’urgence, telles que des attentats terroristes et des catastrophes naturelles, invoquant la nécessité d’empêcher la panique et la propagation de fausses informations. En mars 2014, le régulateur turc des communications a complètement bloqué l’accès à Twitter, invoquant l’échec de la suppression « contenu préjudiciable ». L’interdiction a été levée le mois suivant.