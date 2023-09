Musk et Zuckerberg parmi les titans de la technologie convergent pour le forum du Sénat sur l’IA

Elon Musk sera là. Il en sera de même pour son ennemi actuel, Mark Zuckerberg.

Les deux titans de la technologie seront dans la même salle mercredi, la première fois depuis que Musk a défié Zuckerberg dans un match en cage en juin, en tant qu’invités au premier des dix forums d’information organisés par le chef de la majorité au Sénat, Charles E. Schumer, DN. Y., pour informer les sénateurs sur les technologies d’intelligence artificielle.

La liste des invités représente le who’s who de la Silicon Valley, en particulier ceux qui guident le monde de l’IA. D’autres attendus incluent Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, la société mère de Google et YouTube ; Satya Nadella, PDG de Microsoft ; Sam Altman, PDG d’OpenAI, le créateur de ChatGPT ; et Bill Gates, le co-fondateur de Microsoft.

Les forums rassemblent également plusieurs défenseurs qui ont appelé à restreindre les avancées technologiques, des groupes de défense des droits civiques et des représentants d’industries susceptibles d’être considérablement affectées par les technologies de l’IA.

Les participants comprennent Tristan Harris, co-fondateur du Center for Humane Technology ; Maya Wiley, PDG de la Conférence sur le leadership sur les droits civils et humains ; Randi Weingarten, présidente de la Fédération américaine des enseignants ; Rumman Chowdhury, PDG de Humane Intelligence ; et Meredith Stiehm, présidente de la Writers Guild of America, entre autres.

Un participant, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a plaisanté en disant qu’au moins un ou deux des PDG du secteur technologique auraient dû assister à la réunion d’information, semblable à la tradition selon laquelle un responsable du cabinet américain reste à l’écart du discours annuel sur l’état de l’Union du président. au Congrès.

Schumer a déclaré que les forums sont destinés à compléter le travail traditionnel des comités. Les collaborateurs du Congrès familiers avec le processus ont déclaré que les rassemblements à huis clos comporteraient des discussions modérées entre les participants et permettraient aux sénateurs d’écouter et de poser des questions.

Quant au différend entre Musk, PDG de Tesla et X, anciennement connu sous le nom de Twitter, et Zuckerberg, fondateur de Meta, la société mère de Facebook, WhatsApp et Instagram, rien n’a encore abouti, même après que Zuckerberg ait déclaré « Envoyer ». me location »sur Instagram, publiant des photos de lui-même s’entraînant au judo et à d’autres arts martiaux.

Le reste des participants, selon le bureau de Schumer, sont :