Musk et Zuckerberg parmi les dirigeants technologiques en visite au Sénat pour parler de l’IA

Elon Musk et Palantir co-fondateur & Le PDG Alex Karp assiste à un forum bipartisan sur l’intelligence artificielle (IA) pour tous les sénateurs américains organisé par le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer (Démocrate-NY) au Capitole des États-Unis à Washington, États-Unis, le 13 septembre 2023. Léa Millis | Reuters

Les PDG du secteur technologique se sont rendus mercredi à Capitol Hill pour discuter avec les sénateurs de l’intelligence artificielle, alors que les législateurs réfléchissent à la manière de créer des garde-fous pour cette puissante technologie. Il s’agit d’une réunion qui « pourrait rester dans l’histoire comme étant très importante pour l’avenir de la civilisation », a déclaré Elon Musk, directeur technologique milliardaire, à Eamon Javers de CNBC et à d’autres journalistes alors qu’il quittait la réunion. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a accueilli le panel de dirigeants du secteur technologique, de dirigeants du monde du travail et des droits civiques dans le cadre du premier « AI Insight Forum » du Sénat. Les sénateurs Mike Rounds, RS.D., Martin Heinrich, DN.M. et Todd Young, R-Ind., ont aidé à organiser l’événement et ont travaillé avec Schumer sur d’autres sessions de formation des législateurs sur l’IA. Les principaux dirigeants technologiques présents mercredi comprenaient : Sam Altman, PDG d’OpenAI

Ancien Microsoft Le PDG Bill Gates

Le PDG Bill Gates Nvidia PDG Jensen Huang

PDG Jensen Huang Palantir Alex Karp, PDG

Alex Karp, PDG IBM PDG Arvind Krishna

PDG Arvind Krishna Tesla et Elon Musk, PDG de SpaceX

et Elon Musk, PDG de SpaceX Microsoft Satya Nadella, PDG

Satya Nadella, PDG Alphabet et Sundar Pichai, PDG de Google

et Sundar Pichai, PDG de Google Eric Schmidt, ancien PDG de Google

Méta Mark Zuckerberg, PDG Le panel, auquel ont participé plus de 60 sénateurs, selon Schumer, s’est déroulé à huis clos. Schumer a déclaré que le forum à huis clos avait permis une discussion ouverte entre les participants, sans les restrictions normales de temps et de format d’une audience publique. Mais Schumer a déclaré que certains futurs forums seraient ouverts au public.

Les principaux dirigeants technologiques américains, dont Elon Musk, PDG de Tesla, Mark Zuckerberg, PDG de Meta Platforms, Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, Sam Altman, PDG d’OpenAI, Jensen Huang, PDG de Nvidia, Satya Nadella, PDG de Microsoft, Arvind Krishna, PDG d’IBM et Bill Gates, ancien PDG de Microsoft, prennent place pour le début d’un forum bipartisan sur l’intelligence artificielle (IA) pour tous les sénateurs américains, organisé par le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer (Démocrate-NY) au Capitole des États-Unis à Washington, États-Unis, le 13 septembre 2023. Léa Millis | Reuters

Le panel comprenait également plusieurs autres parties prenantes représentant les syndicats, les droits civiques et l’industrie créative. Parmi eux se trouvaient des dirigeants comme : Charles Rivkin, président-directeur général de la Motion Picture Association

Liz Shuler, présidente de l’AFL-CIO

Meredith Steihm, présidente de la Writers Guild

Randi Weingarten, présidente de la Fédération américaine des enseignants

Conférence de leadership sur les droits civils et humains, présidente-directrice générale, Maya Wiley Après la séance du matin, Shuler, de l’AFL-CIO, a déclaré aux journalistes que la réunion était une occasion unique de rassembler un large éventail de voix. En réponse à une question sur la possibilité de parler avec Musk, Shuler a déclaré : « Je pense que c’était juste une opportunité d’être dans l’espace de l’autre, mais nous ne nous croisons pas souvent et donc d’apporter la voix et le point de vue d’un travailleur dans la pièce. avec les dirigeants du secteur technologique, avec les défenseurs, avec les législateurs, c’est un endroit vraiment inhabituel. » « C’était une discussion très civilisée entre certaines des personnes les plus intelligentes du monde », a déclaré Musk aux journalistes en sortant. « Le sénateur Schumer a rendu un grand service à l’humanité ici avec le soutien du reste du Sénat. Et je pense que quelque chose de bien en sortira. » Pichai de Google a décrit quatre domaines dans lesquels le Congrès pourrait jouer un rôle important dans le développement de l’IA, selon ses remarques préparées. Premièrement, en élaborant des politiques qui soutiennent l’innovation, notamment par le biais d’investissements dans la recherche et le développement ou de lois sur l’immigration qui encouragent les travailleurs talentueux à venir aux États-Unis. Deuxièmement, « en encourageant une plus grande utilisation de l’IA au sein du gouvernement », troisièmement en appliquant l’IA à de grands problèmes comme la détection du cancer. et enfin en « faisant progresser un programme de transition de la main-d’œuvre qui profite à tous ».

Le PDG de Google, Sundar Pichai, arrive à un forum bipartisan sur l’intelligence artificielle (IA) du Sénat américain au Capitole des États-Unis à Washington, DC, le 13 septembre 2023. Mandel Ngan | AFP | Getty Images

Zuckerberg de Meta a déclaré qu’il considérait la sécurité et l’accès comme « les deux problèmes déterminants pour l’IA », selon son remarques préparées. Il a déclaré que Meta « délibère sur la manière dont nous déployons ces produits », en publiant ouvertement des recherches, en établissant des partenariats avec des universitaires et en définissant des politiques sur la manière dont ses modèles d’IA peuvent être utilisés. Il a vanté le travail d’IA open source de Meta comme un moyen de garantir un large accès à la technologie. Néanmoins, a-t-il déclaré, « nous ne sommes pas des fanatiques à ce sujet. Nous ne mettons pas tout en open source. Nous pensons que les modèles fermés sont également bons, mais nous pensons également qu’une approche plus ouverte crée plus de valeur dans de nombreux cas. »

Vers une législation

Schumer a déclaré dans ses remarques préparées que l’événement marquait le début « d’une entreprise énorme, complexe et vitale : jeter les bases d’une politique bipartite en matière d’IA que le Congrès peut adopter ». Il existe un large intérêt à Washington pour la création de garde-fous pour l’IA, mais jusqu’à présent, de nombreux législateurs ont déclaré vouloir en savoir plus sur la technologie avant de déterminer les restrictions appropriées. Mais Schumer a déclaré aux journalistes après la séance du matin que la législation devrait être adoptée dans quelques mois et non dans quelques années. « Si vous allez trop vite, vous pourriez tout gâcher », a déclaré Schumer. « L’UE est allée trop vite, et maintenant ils doivent revenir en arrière. Donc ce que nous disons, c’est que, sur un calendrier, cela ne peut pas prendre des jours ou des semaines, mais cela ne devrait pas non plus prendre des années. Ce sera dans la catégorie générale. des mois. »

Le chef de la majorité au Sénat américain, Chuck Schumer (Démocrate de New York), s’adresse à une conférence de presse lors d’une pause dans un forum bipartisan sur l’intelligence artificielle (IA) destiné à tous les sénateurs américains au Capitole des États-Unis à Washington, le 13 septembre 2023. Julia Nikhinson | Reuters