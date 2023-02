Musk et Tesla non responsables dans un recours collectif en valeurs mobilières

Le PDG de Tesla, Elon Musk, et son service de sécurité quittent le bureau local de l’entreprise à Washington, le 27 janvier 2023.

Elon Musk et Tesla ont été déclarés non responsables par un jury devant un tribunal fédéral de San Francisco vendredi dans le cadre d’un recours collectif pour fraude en valeurs mobilières résultant de tweets de Musk en 2018.

Les Tesla , SpaceX et le PDG de Twitter ont été poursuivis par les actionnaires de Tesla pour une série de tweets qu’il a écrits en août 2018 disant qu’il avait “un financement sécurisé” pour privatiser le constructeur automobile pour 420 $ par action, et que le “soutien des investisseurs” pour un tel accord était ” confirmé.” La négociation de Tesla a été interrompue après ses tweets et le cours de son action est resté volatil pendant des semaines.

Les jurés ont délibéré pendant moins de deux heures avant de lire leur verdict. “Nous sommes déçus du verdict et envisageons les prochaines étapes”, a déclaré Nicholas Porritt, associé chez Levi & Korsinski, la société représentant les actionnaires dans le recours collectif.

“J’apprécie profondément la conclusion unanime du jury”, a déclaré Musk écrit sur Twitter.

“Il ne pense pas à l’avance dans ce moment précipité que cela pourrait être interprété différemment et ce que cela signifie pour lui”, a déclaré l’avocat de Musk au jury plus tôt vendredi. “À ce moment-là, il n’a pas pensé, ‘comment mes mots pourraient-ils être interprétés différemment par vous que cela signifie pour moi.'”

“Vous devez évaluer cela dans son contexte – il envisage de le rendre privé et le problème est de savoir s’il va réellement le faire avancer”, a déclaré l’avocat de Musk. “Aucune fraude n’a jamais été construite sur le dos d’une considération.”

L’avocat principal de Musk n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les actionnaires du recours collectif certifié comprenaient un mélange d’acheteurs d’actions et d’options qui allèguent que les tweets de Musk étaient imprudents et faux, et que s’appuyer sur ses déclarations pour prendre des décisions sur le moment d’acheter ou de vendre leur a coûté des sommes importantes.

Musk a affirmé plus tard qu’il avait un engagement verbal du fonds souverain de l’Arabie saoudite et pensait que le financement arriverait au prix proposé sur la base d’une poignée de main. Cependant, l’accord ne s’est jamais concrétisé.

Au cours de ce procès, Musk a également déclaré qu’il aurait vendu des actions de SpaceX pour financer un accord de privatisation pour Tesla, ainsi que des fonds du Fonds d’investissement public saoudien.