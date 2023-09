Musk et le PDG de X ne sont pas d’accord sur la question de savoir si l’équipe d’intégrité électorale est « disparue »

Lors d’une conférence mercredi, Linda Yaccarino, PDG de X, a contredit Les affirmations d’Elon Musk selon lesquelles la plateforme l’équipe d’observation des élections a été éliminée. Yaccarino a contesté ces affirmations, affirmant que l’équipe « s’agrandit » et continuera de surveiller la désinformation politique sur la plateforme.

Elon Musk a-t-il regretté d’avoir acheté Twitter ? | Entretien avec Walter Isaacson

Musk a annoncé que le XAuparavant Twitterl’équipe électorale a été dissoute en un tweet mercredi. Un compte appelé X News Daily tweeté que « X aurait supprimé la moitié de son équipe chargée de l’intégrité électorale, y compris le chef du groupe ». Musk a répondu : écritureting: « Oh, vous voulez dire l’équipe « Intégrité électorale » qui portait atteinte à l’intégrité électorale ? Ouais, ils sont partis.

Yaccarino s’est exprimée quelques heures seulement après que le message ait été rendu public, affirmant que l’équipe d’intégrité électorale était toujours en place, même si elle n’a pas réfuté les affirmations selon lesquelles X aurait licencié certains membres de l’équipe.

« C’est une question que nous prenons très au sérieux », a déclaré Yaccarino. dans une interview au Code C 2023conférence. « Et contrairement aux commentaires qui ont été faits, il existe chez X une équipe solide et en pleine croissance qui s’investit dans l’intégrité des élections », a-t-elle déclaré.

X aurait supprimé la moitié de son personnel chargé d’identifier la désinformation électorale et la fraude sur la plateforme, L’information a été rapporté pour la première fois, citant trois personnes proches du dossier. Les licenciements auraient été annoncés vendredi, indiquant au personnel qu’il n’était pas nécessaire d’avoir une équipe mondiale, selon le média. Parmi les personnes licenciées figurait Aaron Rodericks, le leader mondial de l’équipe basé en Irlande.

Mercredi, Yaccarino a déclaré Le Financial Times que X était en train d’élargir, plutôt que de dissoudre, ses équipes mondiales de sécurité et d’élections, affirmant que l’objectif est de « se concentrer sur la lutte contre des éléments tels que la manipulation, la découverte de comptes inauthentiques et la surveillance étroite de la plateforme pour détecter toute menace émergente ».

Le désaccord entre les deux têtes X survient alors que Musk a désactivé l’option permettant aux utilisateurs de signaler des informations erronées sur la plateforme avant l’élection présidentielle américaine de 2024. La société a été accusé de diffusion de désinformation et de haine en ligne sur sa plateforme avec Désinformation russe sur la guerre en Ukraine qui touche 165 millions de personnes dans l’UE, selon un Rapport de la Commission européenne.

« Depuis qu’il a pris la direction de X, Elon Musk a utilisé la plateforme pour fomenter l’antisémitisme, les discours de haine et la désinformation – faisant le jeu de mauvais acteurs comme la Russie, la Chine et l’Iran, Kyle Morse. » Directeur exécutif adjoint de la commission Tech Oversight a déclaré dans un déclaration. « Décimer leur équipe d’intégrité électorale – en plus des licenciements de l’année dernière – signifie que X continuera d’être un paysage infernal toxique que les gens et les annonceurs devraient éviter », a-t-il ajouté.

Il semble y avoir au moins une équipe politique chez X en expansion. Selon les journalistes de le New York TimesYaccarino a embauché son fils, Matt Madrazo, «travailler sur les ventes pour les annonceurs politiques.