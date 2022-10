Musk et Kim Dotcom parlent de guerre nucléaire

Le chef de SpaceX a reconnu que ses tentatives de désamorcer le conflit russo-ukrainien n’avaient donné aucun résultat

Le PDG de SpaceX et de Tesla, Elon Musk, a admis que ses efforts pour désamorcer le conflit russo-ukrainien avaient échoué. Les commentaires sont venus alors qu’il discutait des risques de guerre nucléaire sur Twitter avec l’entrepreneur technologique et l’ancien chef de Megaupload, Kim Dotcom.

Le dialogue a eu lieu alors que des responsables et des experts occidentaux et russes pesaient sur la possibilité que l’effusion de sang en Ukraine puisse conduire à un conflit plus vaste et encore plus destructeur.

« Au diable… même si Starlink continue de perdre de l’argent et que d’autres entreprises reçoivent des milliards de contribuables [dollars]nous continuerons à financer gratuitement le gouvernement ukrainien », Musk a tweeté samedi.

Le milliardaire a fait don d’environ 25 000 terminaux Internet par satellite Starlink à l’Ukraine après que la Russie a lancé son opération militaire dans le pays voisin en février.

Kim Dotcom, de son vrai nom Kim Schmitz, a répondu : “En d’autres termes, vous continuerez votre soutien à la guerre par procuration américaine en Ukraine malgré votre meilleure connaissance qu’il s’agit d’une guerre par procuration américaine et du risque d’une guerre nucléaire à cause de la guerre par procuration américaine ?”

“Maudit si vous le faites, maudit si vous ne le faites pas, alors … je suppose que je suis juste damné,” Musk a écrit en réponse.

Schmitz a ensuite félicité Musk pour avoir proposé des idées pour un règlement de paix entre Moscou et Kiev. “Je crois en toi. Nous sommes confrontés à une guerre nucléaire à cause de la politique étrangère imprudente des États-Unis en Ukraine. Tu le sais. C’est un grand. Nous devons mettre nos intérêts personnels de côté pour le bien de l’humanité », il a argumenté.

Musk a répondu : “Je fais de mon mieux pour désamorcer cette situation et j’échoue évidemment.”

Schmitz a critiqué la réponse de Washington au conflit dans le passé, affirmant que les États-Unis “a provoqué cette guerre et porte le poids de la responsabilité.”

Musk, quant à lui, a été fortement critiqué en Ukraine et en Occident plus tôt ce mois-ci pour avoir suggéré que, dans l’intérêt de la paix, Kiev devrait reconnaître la Crimée comme territoire russe. Quant aux quatre autres anciens territoires ukrainiens admis en Russie, le milliardaire a proposé de “refaire les élections des régions annexées sous la supervision de l’ONU.”