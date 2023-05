Musk et Buffett mettent en garde contre Chine-Taiwan avant les élections de 2024

Des touristes chinois passent devant une installation représentant Taïwan (à droite) et la Chine continentale dans une zone touristique de l’île de Pingtan, le point le plus proche de Taïwan, dans la province chinoise du Fujian, au sud-est, le 6 avril 2023. Greg Baker | AFP | Getty Images

L’effritement des relations américano-chinoises et la montée des tensions à propos de Taïwan ont amené des chefs d’entreprise influents tels qu’Elon Musk et Warren Buffett à sonner l’alarme quant à une éventuelle invasion – une question qui planera probablement sur les élections de 2024. La Chine est déjà vouée à être un enjeu majeur dans la campagne américaine alors que le président Xi Jinping pousse à étendre le pouvoir de sa nation. La politique chinoise à l’égard de Taïwan, le leader mondial de l’industrie des semi-conducteurs, pourrait finir par en faire une priorité encore plus grande. Les conflits à travers le détroit ont déjà provoqué les commentaires de certains des principaux candidats à la primaire présidentielle républicaine qui ont souligné la nécessité de dissuader une éventuelle invasion chinoise de l’île. Taïwan est également un sujet de discussion lors de la réunion du Groupe des Sept de cette semaine au Japon, à laquelle participe le président Joe Biden. Xi a fait de la « réunification » de Taïwan un point central de son programme et Pékin a intensifié les hostilités contre l’île, mettant en lumière son importance pour l’économie mondiale et faisant craindre un conflit international majeur qui pourrait éclipser la guerre dévastatrice de la Russie en Ukraine. « La politique officielle de la Chine est que Taïwan doit être intégré. On n’a pas besoin de lire entre les lignes, on peut simplement lire les lignes », a-t-il ajouté. Tesla Le PDG Musk a déclaré mardi dans une interview avec David Faber de CNBC.

« Je pense donc qu’il y a un certain – il y a une certaine inévitabilité dans la situation », a déclaré Musk, ajoutant que ce serait mauvais pour « n’importe quelle entreprise dans le monde ». Tesla a annoncé le mois dernier son intention d’ouvrir une nouvelle usine à Shanghai qui construira des batteries « Megapack ». Les remarques de Musk sont intervenues un jour après celles de Buffett Berkshire Hathaway révélé dans un dossier qu’il a complètement abandonné sa participation récemment acquise dans Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. , valait autrefois plus de 4 milliards de dollars. Le plus grand fabricant de puces au monde, basé à Hsinchu, à Taïwan, produit la majorité des semi-conducteurs avancés utilisés par les entreprises de pointe telles que Pomme , Amazone , Google , Qualcomm et plus. Buffet a dit ces dernières semaines que les conflits géopolitiques à propos de Taïwan étaient « certainement une considération » dans sa décision de se décharger des actions au cours des deux derniers trimestres fiscaux. Et lors d’un appel d’analystes plus tôt ce mois-ci, Buffett a déclaré que même si l’entreprise était « merveilleuse », il avait « réévalué » sa position « à la lumière de certaines choses qui se passaient ». « Je me sens mieux avec la capitale que nous avons déployée au Japon qu’à Taïwan. Et j’aimerais que ce ne soit pas le cas, mais je pense que c’est une réalité », a-t-il déclaré. Pendant ce temps, Ray Dalio, fondateur du titan des fonds spéculatifs Bridgewater Associates, a écrit fin avril un long message sur LinkedIn avertissant que les États-Unis et la Chine étaient au « bord de la guerre » – bien qu’il ait précisé que cela pourrait signifier une guerre de sanctions plutôt qu’une puissance militaire. Les inquiétudes apparentes des trois membres de Forbes liste des personnes les plus riches du monde arrivent « un peu tard à la fête », a déclaré Dewardric McNeal, analyste principal des politiques à Longview Global, dans une interview à CNBC. « C’est frustrant pour moi », a déclaré McNeal. « Nous en parlons depuis des années, et nous essayons également de mettre en garde contre une dépendance excessive à la Chine en tant que source de vente de produits. [and] fabrication de produits. » Il a également noté que Berkshire Hathaway détient toujours des actions de BYD, un constructeur de voitures électriques basé à Shenzhen, en Chine. « Très franchement, il est avantageux pour la Chine d’effrayer les investisseurs de Taïwan et de nuire ou d’entacher cette économie, car c’est l’un des scénarios [in which] qu’ils pourraient mettre Taïwan au pas sans intervention armée », a déclaré McNeal. La société de Buffett a vendu plus de la moitié de la participation dans BYD qu’elle détenait l’année dernière. « Je ne pense pas qu’une attaque soit imminente, mais cela ne signifie pas que vous ne devriez pas utiliser ce temps pour planifier », a déclaré McNeal. « Et ce que je vois souvent, c’est que les entreprises parlent en quelque sorte au-delà du point, espérant – l’espoir n’est pas une stratégie – que cela n’arrivera pas. »

La politique américaine à Taiwan

Les responsables du renseignement américain ont a dit Xi pousse l’armée chinoise à être prête à s’emparer de Taïwan d’ici 2027. La Chine « se prépare probablement à une éventualité pour unifier Taïwan avec le [People’s Republic of China] par la force », a déclaré le Pentagone en 2021. La Chine affirme que Taiwan, une démocratie autonome, fait partie de son territoire. Il a poussé à absorber l’île sous la bannière « un pays, deux systèmes », un statut rejeté par le gouvernement taiwanais à Taipei. Ces dernières années, Pékin a régulièrement accru sa pression sur Taïwan sur les fronts économique et militaire. Il a déployé sa puissance aussi récemment que le mois dernier en menant de grandes exercices de combat près de Taïwan, tout en jurant de réprimer toute allusion à l’indépendance de Taïwan. La Chine n’exclut pas de recourir à la force pour prendre le contrôle de Taïwan. Les récentes interactions de Taiwan avec les États-Unis ont provoqué des réactions agressives de la part de la Chine. Après que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, s’est rendue à Taipei l’été dernier, en Chine missiles lancés sur Taïwan et couper certaines voies diplomatiques avec les États-Unis Une réunion en Californie le mois dernier entre la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, et l’actuel président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, a suscité davantage de menaces et de fureur de la part de Pékin.

Même dans un climat politique où les deux principaux partis américains ont critiqué la Chine et se méfient de son influence mondiale envahissante, les dirigeants ont fait preuve de prudence autour du sujet instable de Taiwan. Les États-Unis ont officiellement reconnu une politique « Une Chine » – selon laquelle Taïwan fait partie du continent – ​​depuis plus de quatre décennies, et la Chine s’est engagée à rompre les relations diplomatiques avec les pays qui recherchent une diplomatie officielle avec Taïwan. Alors que Pelosi a évoqué l’intérêt des États-Unis pour la préservation de la démocratie taïwanaise lors de son voyage à Taipei, elle a souligné dans un Washington Post éditorial au moment où sa visite « ne contredit en rien la politique de longue date d’une seule Chine ». On a vu Biden rompre avec la position de longue date des États-Unis sur Taïwan lorsqu’il a déclaré l’année dernière que les forces américaines défendraient l’île si elle était attaquée par la Chine. La Maison Blanche, cependant, maintient que la politique américaine à Taiwan est inchangée.

Les prétendants de 2024 pèsent

Dalio a prédit que la tension entre les deux superpuissances deviendra plus agressive au cours des 18 prochains mois, en partie parce que le cycle électoral américain de 2024 pourrait inaugurer une vague de rhétorique anti-chinoise. Il ne fait aucun doute que la Chine sera un sujet majeur de la campagne électorale. Au moins trois républicains considérés comme des candidats potentiels à la présidentielle – le gouverneur de Floride Ron DeSantis, le gouverneur de Virginie Glenn Youngkin et l’ancien ambassadeur des Nations Unies John Bolton – ont récemment entrepris des voyages en Asie, y compris à Taïwan, pour rencontrer des dirigeants alliés. Pendant ce temps, les législateurs américains à tous les niveaux ont produit une série de législation visant à inverser l’influence croissante de la Chine, dont certaines ont suscité des accusations de alarmiste. Et certains des candidats potentiels à la présidentielle ont déjà pesé avec des appels pour répondre avec force à l’agression chinoise. « Xi veut clairement prendre Taiwan à un moment donné », a déclaré DeSantis dans un entretien avec Nikkei au Japon. « Il a un certain horizon temporel. Il pourrait être enhardi pour peut-être raccourcir cet horizon. Mais je pense qu’en fin de compte, ce que je pense que la Chine respecte, c’est la force », a déclaré DeSantis. DeSantis avait critiqué une précédente incursion dans la géopolitique lorsqu’il avait décrit la guerre de la Russie en Ukraine comme une « conflit territorial. » Ses opinions sur la politique américaine envers Taiwan, en revanche, étaient plus vagues.

« Je pense que notre politique devrait vraiment être de façonner l’environnement de manière à les dissuader vraiment de le faire », a déclaré DeSantis à propos d’une éventuelle invasion chinoise de Taïwan. « Je pense que s’ils pensent que les coûts vont l’emporter sur les avantages, alors je pense qu’ils s’abstiendraient. Cela devrait être notre objectif. » DeSantis, qui se prépare à annoncer officiellement sa campagne présidentielle la semaine prochaine, est considéré comme le principal rival de l’ancien président Donald Trump pour l’investiture républicaine. Atout a dit l’année dernière qu’il s’attendait à ce que la Chine envahisse Taïwan parce que Pékin « voit que nos dirigeants sont incompétents », faisant référence à l’administration Biden. L’ancien vice-président Mike Pence, qui dit qu’il prendra sa propre décision de se présenter à la présidence d’ici le mois prochain, a déclaré en avril que les États-Unis devraient augmenter les ventes de matériel militaire à Taïwan, « afin que les Chinois aient à calculer le coût avant de faire n’importe quoi contre cette nation. » Dans une interview mercredi sur « Squawk Box » de CNBC, Pence a cité les tensions inter-détroit comme un argument contre la réduction des dépenses militaires américaines. « À une époque où la Chine lance littéralement un nouveau cuirassé chaque mois et continue ses provocations militaires à travers l’Asie-Pacifique et où la Russie mène une guerre non provoquée en Europe de l’Est, la dernière chose que nous devrions faire est de réduire les dépenses de défense », a-t-il déclaré. L’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley, qui a lancé sa campagne présidentielle en février, a déclaré dans un communiqué à CNBC, « les États-Unis résolvent les problèmes avec la Chine ». « Ils regardent ce que nous faisons en Ukraine. Si nous abandonnons nos amis en Ukraine, comme certains veulent que nous le fassions, cela ne fera qu’encourager la Chine à attaquer nos amis à Taiwan », a déclaré Haley.

« Comme essayer de séparer des jumeaux siamois »

Mais la volonté politique de défendre Taïwan lors d’une invasion chinoise peut se heurter aux forces économiques. « Presque personne ne se rend compte que l’économie chinoise et le reste de l’économie mondiale sont comme des jumeaux siamois. Ce serait comme essayer de séparer des jumeaux siamois », a déclaré Musk à CNBC mardi. « C’est la gravité de la situation. Et c’est en fait pire pour beaucoup d’autres entreprises que pour Tesla. Je veux dire, je ne sais pas où vous allez acheter un iPhone, par exemple. » Certains PDG des plus grandes banques américaines ont déclaré qu’ils tirer leur affaire de Chine si on lui ordonnait de le faire à la suite d’une invasion de Taïwan. Mais la caractérisation par Musk de l’économie mondiale enchevêtrée n’est pas exagérée – et une grande partie de l’attention s’est portée sur TSMC. « Si Taïwan était éliminé, nous serions comme si nous nous coupions le cerveau, car l’économie mondiale ne fonctionnerait pas sans [TSMC] et les puces qui sortent de Taïwan aujourd’hui », a déclaré mercredi John Rutledge, stratège en chef des investissements de Safanad, sur « Power Lunch » de CNBC en réponse aux commentaires de Musk. David Sacks, chercheur au Council on Foreign Relations, a déclaré sur CNBC qu’Apple est dans une « position très difficile » car les puces les plus avancées dont elle a besoin sont fabriquées dans un seul bâtiment sur le campus de TSMC à Taiwan.

L’avance technologique de l’entreprise dans la production de semi-conducteurs, qui sont utilisés dans toutes sortes de produits, des voitures aux machines à laver, en a fait un « point de défaillance unique » potentiel pour de nombreuses entreprises, a déclaré McNeal. Mais il a également noté que la dépendance mondiale à TSMC – y compris par la Chine, qui dépendrait de la société pour fournir environ 70% des puces nécessaires à l’alimentation de son industrie électronique — pourraient constituer une sorte de rempart contre une invasion. UN papier du Stimson Center sur le « Silicon Shield » de Taïwan a mis un point d’honneur sur la question : « Sans aucun doute, la première bombe ou roquette chinoise qui tomberait sur l’île ferait passer l’impact de la pandémie de COVID sur la chaîne d’approvisionnement pour un simple hoquet en comparaison. »

CNBC Politique En savoir plus sur la couverture politique de CNBC: