Musk envisagerait de verrouiller tout Twitter derrière un paywall

Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, a envisagé de mettre toute la plateforme derrière un paywall, selon un rapport de Platformer.

Platformer a déclaré qu’il n’était pas clair à quel point les plans pourraient être sérieux et a déclaré qu’une telle décision, si elle était mise en œuvre, “ne semble pas imminente”. Mais cela montre comment Musk explore des moyens de générer de nouveaux revenus à partir de la plate-forme qu’il a acquise pour 44 milliards de dollars. Il a récemment déclaré que Twitter avait déjà enregistré une baisse de revenus “massive” alors que certains annonceurs suspendaient leurs dépenses.

Un mur payant à l’échelle de la plate-forme marque les dernières réflexions de Musk sur la façon de générer des revenus pour Twitter.

Musk a également présenté une série d’idées pour un nouveau processus de vérification des utilisateurs pour Twitter via son service d’abonnement Twitter Blue, ce qui a semé la confusion sur les changements de politique de la plate-forme et les pauses de dépenses de certains annonceurs.

Un porte-parole de Twitter n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Dans un fil de tweets, Musk a déclaré qu’il donnerait “le pouvoir au peuple” en offrant une vérification via Twitter Blue pour 8 $ par mois. Il a déclaré que les participants auront la priorité dans les mentions, les réponses et la recherche, recevront deux fois moins d’annonces et pourront tweeter de longues vidéos et audio.

Twitter a commencé samedi à déployer des modifications sur sa plate-forme pour certains utilisateurs en vue du lancement de son service Twitter Blue remanié, mais aurait prévu de retarder le lancement jusqu’après les élections de mi-mandat de mardi.

Le PDG de Tesla et SpaceX a acquis Twitter le mois dernier pour 44 milliards de dollars, et son impact s’est fait sentir immédiatement. Il a limogé le PDG Parag Agrawal, ainsi que le directeur financier de Twitter et son responsable des affaires juridiques, de la politique publique, de la confiance et de la sécurité lors de la reprise de l’entreprise. Twitter a licencié environ la moitié de ses employés quelques jours plus tard.