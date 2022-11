Musk encourage les indépendants à voter républicain avant les mi-mandats

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a pesé sur les prochaines élections de mi-mandat de mardi et a tweeté lundi que les personnes “indépendantes” devraient voter pour un Congrès républicain.

“Le partage du pouvoir freine les pires excès des deux partis, donc je recommande de voter pour un Congrès républicain, étant donné que la présidence est démocrate”, a déclaré Musk. a écrit dans un tweet lundi.

Dans un tweet de suivi, le milliardaire a ajouté : “Les démocrates ou les républicains purs et durs ne votent jamais pour l’autre côté, donc les électeurs indépendants sont ceux qui décident réellement qui est en charge !”

Musk a tweeté en avril que la plateforme doit être politiquement neutre afin de conserver la confiance du public. Mais ces derniers jours, Musk a riposté à nombre de ses détracteurs sur Twitter, y compris la représentante progressiste Alexandria Ocasio-Cortez, et a répondu favorablement à de nombreuses personnalités médiatiques conservatrices de premier plan.

Un Congrès contrôlé par les républicains avec un président démocrate rendrait moins probable que des changements majeurs ayant un impact sur les plateformes technologiques deviennent une loi.

Un groupe important de républicains a travaillé avec les démocrates pour limiter le pouvoir des plus grandes entreprises technologiques grâce à de nouvelles lois sur la concurrence, mais d’autres sont toujours sceptiques et préfèrent se concentrer sur les questions de modération du contenu et de censure présumée des points de vue conservateurs. L’approche des démocrates sur les questions de modération de contenu est largement en contradiction avec celle des républicains, ce qui rendrait difficile l’adoption de lois sur cette question dans un Congrès étroitement divisé.

Musk a assisté à la retraite de collecte de fonds du chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, en août, et il a fait don de plus de 100 000 $ à des groupes dirigés par les républicains lors des élections de mi-mandat de 2018, selon les archives de la Commission électorale fédérale.

Le PDG de Tesla a également été en désaccord avec la Maison Blanche de Biden alors que le président fait pression pour une réforme des infrastructures et tente d’encourager les constructeurs automobiles à passer au vert. Dans un échange de courriels avec CNBC en février, Musk a accusé le président Joe Biden d’ignorer son entreprise de véhicules électriques en faveur d’une plus grande attention aux constructeurs automobiles hérités.

Les tweets de Musk ont ​​fait l’objet d’un examen minutieux depuis qu’il a acquis Twitter le mois dernier pour 44 milliards de dollars. Son leadership a été marqué par des licenciements massifs, des pauses de certains annonceurs et une confusion sur les changements de politique de la plateforme.

— CNBC Kévin Breuninger et Brian Schwartz contribué à ce rapport.