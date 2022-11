Musk donne un ultimatum aux employés de Twitter

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a donné aux employés jusqu’à jeudi soir pour s’engager dans un travail “extrêmement dur” ou bien quitter l’entreprise, selon une copie d’un e-mail interne de fin de soirée envoyé par le milliardaire et obtenu par CNN.

“À l’avenir, pour construire un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus compétitif, nous devrons être extrêmement hardcore”, a écrit Musk dans le mémo. “Cela impliquera de travailler de longues heures à haute intensité. Seules des performances exceptionnelles constitueront une note de passage.”

Dans la note de service, Musk poursuit en expliquant comment Twitter sera “beaucoup plus axé sur l’ingénierie” et donne ensuite un ultimatum au personnel. “Si vous êtes sûr de vouloir faire partie du nouveau Twitter, veuillez cliquer sur oui sur le lien ci-dessous”, dirigeant le personnel vers ce qui semble être un formulaire en ligne.

Musk a déclaré que tout employé qui ne l’a pas fait avant 17 h HE jeudi recevra une indemnité de départ de trois mois. Le Washington Post a été le premier à rapporter le mémo.

L’e-mail, avec pour objet “Un carrefour sur la route”, intervient alors que Musk s’est opposé publiquement et en privé aux employés de Twitter au sujet de son approche de la gestion de l’entreprise. Cela survient également après que Musk a expulsé les meilleurs dirigeants de Twitter, éliminé le conseil d’administration et licencié environ la moitié du personnel.

“Quelle que soit la décision que vous prendrez”, a déclaré Musk dans le mémo, “merci pour vos efforts pour faire de Twitter un succès”.