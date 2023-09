Musk dit qu’il poursuivra l’ADL pour avoir «presque» tué Twitter

Twitter est en train de mourir et le milliardaire propriétaire du site, Elon Musk, sait précisément où pointer du doigt – pas le miroir, bien sûr, mais la Ligue anti-diffamation. L’organisation juive de défense des droits civiques n’est que l’un des nombreux groupes de surveillance qui ont accusé Twitter de promouvoir l’antisémitisme.

M. Tweet échappe au Super Bowl Tweet

Dimanche soir, Musk posté sur Twitter : « Pour blanchir le nom de notre plateforme en matière d’antisémitisme, il semble que nous n’ayons pas d’autre choix que d’intenter une action en diffamation contre la Ligue anti-diffamation… oh ironie ! »

La Ligue Anti-Diffamation, qui dénonce régulièrement le racisme et l’antisémitisme sur les plateformes en ligne, a déjà fait l’objet de critiques. La colère de Musk pour avoir dénoncé le gros problème de racisme de son application. Musk, pour sa part, a en outre affirmé que la publicité américaine du site de microblogging était en baisse de 60 %. Il a allégué que l’ADL faisait pression sur les annonceurs, affirmant que « c’est ce que les annonceurs nous disent ».

Dans sa tirade sur Twitter, Musk a déclaré qu’il était « pro-liberté d’expression, mais contre toute forme d’antisémitisme ». Musk est déjà connu pour avoir tiré depuis la hanche à plusieurs reprises. inévitablement reculer devant un vrai combat. Il a utilisé la menace de poursuites judiciaires pour réprimer la liberté d’expression. Il est auparavant a menacé de poursuivre en justice le propriétaire du compte @ElonJet qui a suivi son jet privé en utilisant des informations accessibles au public.

Mais le propriétaire de Twitter s’est lancé dans la Ligue ces derniers jours. #BanTheADL est devenu tendance sur Twitter quelques jours seulement après que la PDG du site, Linda Yaccarino, a rencontré le PDG d’ADL, Jonathan Greenblatt, où ils ont discuté de la lutte contre « la haine efficace sur la plateforme », selon tweets des deux dirigeants. Musc a alimenté la campagne en aimant les messages de personnes ayant des liens connus avec des groupes d’extrême droite, puis en tweetant « ADL a essayé très fort d’étrangler X/Twitter ».

Greenblatt avait déjà été pris dans sa propre controverse après avoir comparé favorablement Elon Musk au célèbre antisémite Henry Ford, affirmant que le fondateur de SpaceX est « le Henry Ford de notre temps ».

Un porte-parole de l’ADL a refusé de commenter la menace d’un procès, affirmant que l’organisation ne commentait pas les menaces juridiques. Cependant, dans une déclaration par courrier électronique, le porte-parole a déclaré que Musk avait « levé » une campagne visant à interdire l’ADL sur sa plateforme. Le porte-parole a écrit :

L’ADL n’est ni surprise ni découragée que les antisémites, les suprémacistes blancs, les théoriciens du complot et autres trolls aient lancé une attaque coordonnée contre notre organisation. Ce genre de chose n’a rien de nouveau. Cette attaque fait suite à notre participation au 60e anniversaire de la marche sur Washington, où l’ADL a fièrement marché aux côtés des dirigeants afro-américains et d’autres communautés minoritaires. Cela fait également suite à une rencontre avec la direction de X, anciennement Twitter, qui a clairement bouleversé ces groupes haineux.

Malgré les affirmations contraires de Musk, Twitter a été un refuge pour l’extrême droite groupes sous le mandat de Musk. Une précédente enquête de Gizmodo a montré que Twitter était diffuser des publicités pour de grandes marques comme Disney et Microsoft aux côtés de publications annonçant un film néo-nazi. En octobre, Musk a accordé à son « ami » et l’antisémite connu Ye – anciennement Kanye West – a repris son compte avant de le bannir une fois de plus après avoir fait davantage de commentaires antisémites. Le mois dernier, Twitter a levé l’interdiction de Ye et a ensuite poursuivi le Center for Countering Digital Hate pour sa « campagne alarmiste » visant à éloigner les annonceurs de Twitter.

Ensuite il y a tous les comptes que Musk a autorisés à revenir sur Twitter malgré leur racisme passé et leurs liens avec l’extrême droite comme le suprémaciste blanc Richard Spencer. Le propriétaire du site a également levé l’interdiction du tristement célèbre négationniste de l’Holocauste Nick Fuentes avant de le supprimer. son compte une fois de plus après le fauteur de haine a fait l’éloge d’Hitler dans un espace Twitter.

Et c’est juste l’antisémitisme. Twitter a apaisé transphobes en supprimant le langage de sa politique sur les conduites haineuses qui banni noms morts et erreurs de genre. Musk a même a parlé de la capacité des utilisateurs finaux à bloquer d’autres comptesce qui signifie qu’il serait d’autant plus difficile pour les utilisateurs de contrôler leurs propres flux afin d’éliminer les contenus extrémistes et blessants.