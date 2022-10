Musk dit qu’il a acheté Twitter pour le bien de “l’humanité” — RT World News

Le milliardaire a affirmé qu’il achetait la plate-forme parce qu’une place publique numérique est “importante pour l’avenir de la civilisation”

L’entrepreneur milliardaire Elon Musk a tenté de calmer les inquiétudes des annonceurs concernant son acquisition de Twitter, leur disant qu’il achète la plate-forme de médias sociaux pour aider à sauver la civilisation humaine et qu’il ne la laissera pas devenir un “paysage d’enfer gratuit pour tous.”

S’exprimant à la veille de la clôture de son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars, Musk a publié un message aux annonceurs expliquant sa justification de l’accord. “Je ne l’ai pas fait pour gagner plus d’argent” il a dit. “Je l’ai fait pour essayer d’aider l’humanité, que j’aime. Et je le fais avec humilité, reconnaissant que l’échec dans la poursuite de cet objectif, malgré tous nos efforts, est une possibilité très réelle.

Le PDG de Tesla, qui se classe comme la personne la plus riche du monde avec une fortune estimée par Forbes à plus de 221 milliards de dollars, a fait son offre publique d’achat sur Twitter en avril. À l’époque, il s’était engagé à mettre fin à la censure des voix conservatrices sur la plate-forme, affirmant que la liberté d’expression était un « impératif sociétal pour une démocratie qui fonctionne ».

Les critiques, y compris les employés de Twitter, ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que Musk rendrait la plate-forme dangereuse en permettant “nuisible” contenu. En mai, plus de deux douzaines de groupes d’activistes de gauche ont exhorté les annonceurs à boycotter Twitter si Musk achevait sa prise de contrôle, affirmant qu’il ferait du géant des médias sociaux un «menace directe pour la sécurité publique».















Bien que Musk se soit qualifié de “absolutiste de la liberté d’expression”, sa note aux annonceurs suggérait que les conversations sur Twitter ne seraient pas complètement non réglementées sous sa propriété. “Twitter ne peut évidemment pas devenir un paysage d’enfer où tout peut être dit sans conséquences”, il a dit. “En plus de respecter les lois du pays, notre plateforme doit être chaleureuse et accueillante pour tous, où vous pouvez choisir l’expérience souhaitée en fonction de vos préférences, tout comme vous pouvez choisir, par exemple, de voir des films ou de jouer à des jeux vidéo. allant de tous les âges à la maturité.

Musk a déclaré que l’industrie des médias sociaux risquait actuellement de se scinder en extrême droite et extrême gauche “des chambres d’écho qui génèrent plus de haine et divisent notre société.” Les médias traditionnels ont alimenté et répondu aux extrêmes polarisés alors qu’ils recherchent sans relâche des cotes d’écoute et des profits plus élevés, a-t-il ajouté.

“La raison pour laquelle j’ai acquis Twitter est qu’il est important pour l’avenir de la civilisation d’avoir une place publique numérique commune, où un large éventail de croyances peut être débattu de manière saine, sans recourir à la violence”, dit le milliardaire.