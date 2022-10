Musk dit que Twitter “ne peut pas devenir un paysage d’enfer gratuit pour tous”

A la veille de son échéance pour acquérir Twitter Pour éviter une nouvelle date d’audience, le milliardaire Elon Musk a cherché à assurer aux annonceurs que la plate-forme ne deviendrait pas un endroit trop peu recommandable pour dépenser leur argent.

“Twitter ne peut évidemment pas devenir un paysage d’enfer libre pour tous, où tout peut être dit sans conséquences !” Musc a écrit dans un message sur Twitter, il a posté avec les mots « Chers annonceurs Twitter ».

La déclaration repousse la crainte que certains progressistes ont exprimée qu’un Twitter géré par Musk serait envahi par des discours de haine et de désinformation depuis que Musk a déclaré qu’il renoncerait à la modération du contenu. Musk a déclaré aux annonceurs dans la note que la plupart des spéculations sur les raisons pour lesquelles il avait acheté la plate-forme “étaient fausses”.

“La raison pour laquelle j’ai acquis Twitter est qu’il est important pour l’avenir de la civilisation d’avoir une place publique numérique commune, où un large éventail de croyances peut être débattu de manière saine, sans recourir à la violence”, a-t-il écrit. “Il y a actuellement un grand danger que les médias sociaux se divisent en chambres d’écho d’extrême droite et d’extrême gauche qui génèrent plus de haine et divisent notre société.”

Musk a ajouté qu’il n’avait pas acheté Twitter “pour gagner plus d’argent. Je l’ai fait pour essayer d’aider l’humanité, que j’aime”.

Musk a déclaré que Twitter devrait être une plate-forme qui respecte à la fois les lois du pays et est “chaleureuse et accueillante pour tous, où vous pouvez choisir l’expérience souhaitée en fonction de vos préférences”.

Le journal de Wall Street a rapporté jeudi que de nombreux annonceurs sont préoccupés par les plans spéculés de Musk visant à réduire la modération du contenu et les conflits d’intérêts potentiels avec la publicité automobile, puisqu’il est également le PDG de Tesla . Certains annonceurs craignaient même qu’il supprime complètement la publicité de la plate-forme, a rapporté le Journal.

Mais Musk a exprimé sa confiance dans la publicité, affirmant que “la publicité, lorsqu’elle est bien faite, peut vous ravir, vous divertir et vous informer”.

“Fondamentalement, Twitter aspire à être la plateforme publicitaire la plus respectée au monde qui renforce votre marque et développe votre entreprise”, a ajouté Musk.

