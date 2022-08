Musk dit que Twitter a commis une fraude dans le cadre d’un litige sur de faux comptes

“Twitter comptabilisait mal le nombre de faux comptes et de spams sur sa plate-forme, dans le cadre de son stratagème visant à tromper les investisseurs sur les perspectives de l’entreprise”, ont écrit les avocats de M. Musk. “Les révélations de Twitter se sont lentement effondrées, Twitter fermant frénétiquement les portes de l’information dans une tentative désespérée d’empêcher les partis Musk de découvrir sa fraude.”

M. Musk soutient que Twitter a dissimulé le nombre réel de comptes non authentiques sur sa plateforme, accusant l’entreprise de fraude. Ces comptes représentaient au moins 10% des utilisateurs actifs quotidiens de Twitter qui voient des publicités, a affirmé l’équipe juridique de M. Musk, réitérant les inquiétudes qu’il avait exprimées peu de temps après la signature de l’accord en avril. Twitter a soutenu que le chiffre est inférieur à 5 %.

Twitter a accusé Elon Musk, dans le cadre d’un procès, d’avoir renoncé à son projet d’acquisition de la société car les turbulences boursières ont rendu la transaction plus difficile pour lui. Mais ripostant dans un dépôt légal, M. Musk dit que c’est Twitter qui a torpillé l’acquisition de 44 milliards de dollars.

Le dossier confidentiel de vendredi dernier, dont certaines parties ont été révélé jeudi par Twitter dans une réponse qui a nié de nombreuses affirmations de M. Musk, était sa première réponse approfondie dans ce qui devrait être une bataille juridique prolongée entre la société de médias sociaux et l’une des personnes les plus riches du monde. Un procès est prévu pour octobre.

“Ses affirmations sont factuellement inexactes, juridiquement insuffisantes et commercialement non pertinentes”, a déclaré jeudi Bret Taylor, président du conseil d’administration de Twitter.

M. Musk a commencé à acquérir des actions de Twitter au début de cette année et en avril, il avait accumulé une participation majoritaire dans la société. Il a rejeté l’offre de Twitter de rejoindre son conseil d’administration, lançant à la place une tentative de prise de contrôle rapide et agressive. Mais une fois que Twitter a accepté l’acquisition, M. Musk a commencé à exprimer des doutes. En juillet, il a indiqué qu’il ne souhaitait plus racheter l’entreprise.

Twitter l’a poursuivi devant le Delaware Chancery Court dans le but de forcer l’acquisition. Twitter a affirmé qu’il s’était désintéressé de l’accord alors que le marché s’effondrait et que les actions de Twitter et du constructeur de voitures électriques Tesla, qui est la principale source de richesse de M. Musk, ont diminué.

“Musk refuse d’honorer ses obligations envers Twitter et ses actionnaires car l’accord qu’il a signé ne sert plus ses intérêts personnels”, a déclaré Twitter dans son procès.