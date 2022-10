Musk dit que Pékin ne veut pas qu’il vende Starlink en Chine: rapport FT

Le géant de la voiture électrique de Musk Tesla compte sur la Chine pour plus de 20% de son chiffre d’affaires et possède une grande usine à Shanghai.

“Musk dit que Pékin a clairement désapprouvé son récent déploiement de Starlink, le système de communication par satellite de SpaceX, en Ukraine pour aider l’armée à contourner la coupure d’Internet par la Russie”, a déclaré le journal dans sa dernière chronique “Lunch with the FT”. publié vendredi.

Le ministère chinois du Commerce et le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de CNBC.

Les géants nationaux des télécommunications, tels que Chine Mobile et Huawei, ont aidé la Chine à atteindre l’un des taux de pénétration de l’Internet 5G les plus élevés au monde.

Pékin considère l’île démocratiquement autonome comme faisant partie de son territoire et a déclaré à plusieurs reprises son objectif de réunification pacifique.

Musk a déclaré que sa recommandation “serait de trouver une zone administrative spéciale pour Taïwan qui soit raisonnablement acceptable, ne rendra probablement pas tout le monde heureux”, a rapporté le FT.

Invité à répondre à la recommandation de Musk à Taiwan, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré: “Nous restons attachés au principe de base de la réunification pacifique et d’un pays, deux systèmes et visons à travailler avec la plus grande sincérité et effort pour parvenir à la paix réunification”

“Dans le même temps, nous mettrons résolument en échec les tentatives visant à poursuivre le programme séparatiste de ‘l’indépendance de Taiwan’, à repousser l’ingérence des forces extérieures et à sauvegarder notre souveraineté et notre intégrité territoriale”, a déclaré samedi le porte-parole lors d’un point de presse régulier.

Qin Gang, ambassadeur de Chine aux États-Unis, a remercié Musk pour l’idée dans un tweet.

– Arjun Kharpal de CNBC a contribué à ce rapport.