Musk dit que les usines Tesla de Berlin et d’Austin perdent des milliards de dollars

Les nouvelles usines automobiles de Tesla au Texas et à Berlin perdent « des milliards de dollars en ce moment » alors que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement entravent la capacité du géant des véhicules électriques à augmenter sa production, a déclaré le directeur général Elon Musk dans une interview publiée mercredi.

« Les usines de Berlin et d’Austin sont de gigantesques fours à argent en ce moment. D’accord ? Cela devrait être comme un son rugissant géant qui est le bruit de l’argent en feu », a déclaré Musk dans l’interview avec Tesla Owners Silicon Valley, qui a été enregistrée le 30 mai. .

« Berlin et Austin perdent des milliards de dollars en ce moment parce qu’il y a une tonne de dépenses et pratiquement aucune production. Rendre Berlin et Austin fonctionnels et remettre Shanghai en selle sont nos principales préoccupations. Tout le reste est une très petite chose au fond. »

Musk a déclaré que l’usine texane « perdait de l’argent insensé » en ce moment en raison de problèmes liés à l’accélération de la production de voitures équipées de la batterie dite 4680, la dernière technologie de Tesla. Pendant ce temps, les outils pour fabriquer des voitures pour les batteries 2170 traditionnelles sont « bloqués dans un port en Chine ».

« Le simple fait d’essayer de maintenir les usines en activité ces deux dernières années a été une chose très difficile, comme les interruptions de la chaîne d’approvisionnement ont été graves, comme extrêmement graves », a déclaré Musk.

« Les deux dernières années ont été un cauchemar absolu de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, une chose après l’autre, et nous n’en sommes pas encore sortis. »

En Chine, une résurgence de Covid ces dernières semaines a entraîné des fermetures dans de grandes villes comme Shanghai, où se trouve l’usine de Tesla dans le pays. Tesla prévoit de suspendre la majeure partie de la production de cette usine au cours des deux premières semaines de juillet pour effectuer des mises à niveau, Reuter rapporté mercredi.

Depuis l’interview, Musk a annoncé son intention de réduire les effectifs salariés de Tesla de 10 % au cours des trois prochains mois. Mais l’entreprise prévoit d’augmenter le nombre d’employés horaires. Les licenciements de Tesla affecteraient environ 3,5% de ses effectifs globaux, a déclaré Musk cette semaine.

Malgré les problèmes de chaîne d’approvisionnement, Tesla vise toujours à produire 1,5 million de voitures cette année, a déclaré Musk en avril, tout en avertissant que les clients sont confrontés à de longs délais d’attente pour leurs véhicules.