Musk dit que le personnel de Twitter pourrait avoir interféré avec l’élection du Brésil pour aider les candidats de gauche

Le PDG de Twitter, Elon Musk, a suggéré samedi matin que Twitter était peut-être intervenu dans la récente élection présidentielle controversée du Brésil.

“J’ai vu beaucoup de tweets inquiétants sur les récentes élections au Brésil”, musc a écrit sur la plate-forme dont il a pris le contrôle en octobre quelques jours avant les élections. “Si ces tweets sont exacts, il est possible que le personnel de Twitter ait donné la préférence aux candidats de gauche.”

Le message suggère que les employés de Twitter pourraient avoir été impliqués dans l’influence des récentes élections qui ont été déclarées par la Cour suprême brésilienne comme une courte victoire du socialiste Luiz Inacio Lula da Silva sur le titulaire de droite Jair Bolsonaro.

Lula a remporté l’élection avec 50,9 % des voix contre 49,1 % pour Bolsonaro, ce qui a déclenché des manifestations massives à travers le pays par des partisans de Bolsonaro qui ont allégué une fraude généralisée.

Fin novembre, après avoir reconnu sa défaite, Bolsonaro a revendiqué qu’un audit effectué par sa coalition a montré des signes de “dysfonctionnement” qui, selon son équipe, ont affecté quelque 280 000 machines à voter.

Le résultat oscillerait à 51,05% pour Bolsonaro et 48,95% pour Lula si les votes concernés étaient invalidés.

Gleisi Hoffmann, président du parti de Lula, a qualifié la plainte de Bolsonaro de “chicanerie”.

“Fini les atermoiements, l’irresponsabilité, les insultes aux institutions et à la démocratie”, a-t-elle écrit sur Twitter. “L’élection a été décidée lors du vote et le Brésil a besoin de paix pour construire un avenir meilleur.”

Plus tôt cette année, Bolsonaro a accueilli Musk lors d’une réunion dans l’État brésilien de São Paulo, lorsqu’il a qualifié la prise de contrôle de Twitter par le milliardaire américain de “souffle d’espoir” et l’a surnommé une “légende de la liberté”.

Lula et Bolsonaro ont largement utilisé Twitter pendant leurs campagnes. Certains alliés de Bolsonaro – dont le candidat le plus voté pour la chambre basse du Congrès, Nikolas Ferreira – ont vu leurs comptes suspendus par ordonnance du tribunal après le second tour pour avoir remis en question les résultats des élections.

Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.

Le commentaire de Musk sur le Brésil intervient quelques jours après sa reconnaissance qu’avant sa prise de contrôle, la “réalité évidente” était que Twitter “s’est ingéré dans les élections” par le biais de ses politiques de modération de contenu.

Vendredi, Musk a publié des documents internes de Twitter montrant comment les employés de Twitter ont supprimé des détails sur l’ordinateur portable de Hunter Biden avant les élections de 2020.

