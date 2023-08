Musk dit que le combat en cage avec Zuckerberg aura lieu en Italie

Elon Musk a déclaré vendredi que son combat en cage très médiatisé avec Mark Zuckerberg aurait lieu en Italie, alors que les autorités là-bas ont confirmé des discussions sur l’organisation d’un « grand événement caritatif ».

Bien que toute confrontation entre les deux titans de la technologie n’ait pas encore été officiellement confirmée, Musk a déclaré sur sa plateforme de médias sociaux X – anciennement connue sous le nom de Twitter – que les arrangements progressaient.

« J’ai parlé au Premier ministre italien et au ministre de la Culture », a écrit Musk, faisant référence au Premier ministre italien Giorgia Meloni. « Ils se sont mis d’accord sur un lieu épique. »

Le ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiuliano, a confirmé avoir parlé à Musk de « comment organiser un grand événement caritatif évoquant l’histoire », mais a déclaré qu’aucun match « ne se tiendrait à Rome ».

Musk espère apparemment que le combat aura lieu dans l’ancien Colisée, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, publiant l’idée fin juin.

Dans un communiqué, Sangiuliano a déclaré que tout événement avec Musk rapporterait « une somme énorme, plusieurs millions d’euros, (qui) sera reversée à deux importants hôpitaux pédiatriques italiens ».

« Ce sera également l’occasion de promouvoir notre histoire et notre patrimoine archéologique, artistique et culturel à l’échelle mondiale », a-t-il déclaré.

Musk a déclaré que « tout ce qui sera fait rendra hommage au passé et au présent de l’Italie » et que les bénéfices iront « aux vétérans ».

Il a déclaré que le match en cage serait géré par des fondations gérées par lui-même et Zuckerberg et non par l’UFC, le promoteur d’arts martiaux mixtes basé à Las Vegas.

Le patron de l’UFC, Dana White, qui cherche toujours à participer à l’événement, a déclaré au podcast de Mike Tyson cette semaine qu’il pensait que le combat générerait 1 milliard de dollars de revenus.

Les deux magnats de la technologie, qui ont parfois jouté de loin, sont devenus des concurrents directs après que Meta de Zuckerberg a lancé sa plate-forme Threads de type Twitter début juillet.

Dans un aparté légèrement frivole, Musk a publié plus tard vendredi une phrase en latin qui se traduit par « il est agréable de faire l’imbécile de temps en temps ».

Musk n’a pas mentionné de date pour le combat proposé, mais a déclaré qu’il pourrait avoir besoin de subir une « chirurgie mineure » pour résoudre un « problème avec mon omoplate droite frottant contre mes côtes ».

« La récupération ne prendra que quelques mois », a-t-il ajouté.

La personne la plus riche du monde a une plaque en titane tenant deux vertèbres ensemble, mais a déclaré vendredi que ce n’était actuellement « pas un problème ».

Zuckerberg, un passionné d’arts martiaux qui a participé à des compétitions de jiujitsu, n’a pas immédiatement commenté.