Musk dit que l’accord sur Twitter pourrait aller de l’avant avec des informations sur les “bots”

Elon Musk a déclaré samedi que son rachat prévu de 44 milliards de dollars de Twitter devrait aller de l’avant si la société peut confirmer certains détails sur la façon dont elle mesure si les comptes d’utilisateurs sont des “robots spam” ou de vraies personnes.

Le milliardaire et PDG de Tesla a tenté de revenir sur son accord d’avril pour acheter la société de médias sociaux, ce qui a conduit Twitter à le poursuivre en justice le mois dernier pour finaliser l’acquisition. Musk a contre-attaqué, accusant Twitter d’avoir induit son équipe en erreur sur la taille réelle de sa base d’utilisateurs et d’autres problèmes qui, selon lui, équivalaient à une fraude et à une rupture de contrat.

Les deux parties se dirigent vers un procès en octobre devant un tribunal du Delaware.

“Si Twitter fournit simplement sa méthode d’échantillonnage de 100 comptes et comment ils sont confirmés comme étant réels, l’accord devrait se poursuivre selon les conditions d’origine”, a tweeté Musk tôt samedi. “Cependant, s’il s’avère que leurs déclarations auprès de la SEC sont matériellement fausses, cela ne devrait pas être le cas.”

Liens connexes:

Twitter appelle les affirmations de Musk pour avoir renoncé à un accord de 44 milliards de dollars “des excuses”

Twitter poursuit Elon Musk et l’oblige à conclure une acquisition de 44 milliards de dollars

‘Elon Musk dit qu’il met fin à un accord de rachat de 44 milliards de dollars sur Twitter

Twitter a refusé de commenter samedi. La société a divulgué à plusieurs reprises à la Securities and Exchange Commission une estimation selon laquelle moins de 5% des comptes d’utilisateurs sont des faux ou des spams, avec un avertissement selon lequel cela pourrait être plus élevé. Musk a renoncé à son droit à une diligence raisonnable supplémentaire lorsqu’il a signé l’accord de fusion d’avril.

Twitter a fait valoir devant le tribunal que Musk tentait délibérément de faire échouer l’accord parce que les conditions du marché se sont détériorées et que l’acquisition ne sert plus ses intérêts. Dans un dépôt au tribunal jeudi, il décrit ses demandes reconventionnelles comme une histoire imaginaire “contredite par les preuves et le bon sens”.

“Musk invente des représentations que Twitter n’a jamais faites et essaie ensuite d’utiliser, de manière sélective, les nombreuses données confidentielles que Twitter lui a fournies pour conjurer une violation de ces prétendues représentations”, ont écrit les avocats de la société.