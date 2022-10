Musk dit que la prise de contrôle de Twitter mènera à “toute l’application” appelée X

Recevez les plus grandes histoires d’affaires par e-mail tous les jours de la semaine, ou rendez-vous sur la page d’accueil de News24 Business.

Le milliardaire Elon Musk propose de poursuivre son offre initiale de 44 milliards de dollars pour prendre Twitterprivate, des documents de sécurité ont été publiés mardi, appelant à la fin d’un procès intenté par la société de médias sociaux qui aurait pu l’obliger à payer, qu’il le veuille ou non. .

Un accord confierait à la personne la plus riche du monde la responsabilité de l’une des plateformes médiatiques les plus influentes et mettrait fin à des mois de litiges qui ont nui à la marque Twitter et alimenté la réputation de comportement erratique de Musk.

Musk, le directeur général du constructeur de voitures électriques Tesla Inc, reprendra une entreprise qu’il s’était initialement engagée à acheter en avril, mais qui s’est rapidement détériorée. Tard mardi, il a tweeté que l’achat de Twitter accélérerait son ambition de créer une “application tout” appelée X.

L’offre renouvelée précède une confrontation très attendue entre Musk et Twitter devant la Cour de chancellerie du Delaware le 17 octobre, au cours de laquelle la société de médias sociaux devait demander une ordonnance ordonnant à Musk de conclure l’accord pour 44 milliards de dollars.

Musk a envoyé lundi à Twitter une lettre indiquant qu’il avait l’intention de poursuivre l’accord selon les conditions initiales si le juge du Delaware suspendait la procédure. Une source proche de l’équipe de Twitter a déclaré à Reuters que lors d’une audience mardi matin, le juge avait demandé aux deux parties de faire rapport dans la soirée.

On ne savait pas immédiatement pourquoi Musk avait choisi d’abandonner son combat, bien que certains aient souligné sa déposition prévue.

“Il était sur le point d’être déposé et beaucoup de faits inconfortables allaient sortir”, a déclaré Eric Talley, professeur à la Columbia Law School.

Twitter a reçu la lettre de Musk et avait l’intention de conclure l’accord au prix d’origine, a déclaré un porte-parole à Reuters. Twitter n’a pas précisé s’il acceptait l’offre de Musk.

Musk, l’un des utilisateurs les plus éminents de Twitter, a déclaré en juillet qu’il pouvait s’en aller sans pénalité car le nombre de comptes de robots était bien supérieur à l’estimation de Twitter de moins de 5 % des utilisateurs. Les bots sont des comptes automatisés, et leur utilisation peut conduire à des surestimations du nombre d’humains sur le service, ce qui est important pour les tarifs publicitaires et la valeur globale du service.

L’équipe juridique de Twitter a déclaré le 27 septembre que les scientifiques employés par Musk estimaient le nombre de faux comptes sur la plateforme à 5,3 % et 11 %.

“Aucune de ces analyses, pour autant que nous puissions en juger à distance, ne corrobore ce que M. Musk a dit à Twitter et a dit au monde”, a déclaré l’avocat de Twitter, Bradley Wilson, au tribunal.

L’accord initial était “un accord très favorable aux vendeurs dont il serait très difficile de sortir”, a déclaré Adam Badawi, professeur de droit à l’UC Berkeley. Musk a réalisé, a-t-il dit, “selon toute vraisemblance, cela allait le forcer à clôturer à 54,20 $ par action”.

Musk était relativement silencieux sur Twitter pendant la journée, mais mardi soir, il a tweeté que “Twitter accélère probablement X de 3 à 5 ans”.

Cela faisait écho aux suggestions qu’il avait faites au personnel de Twitter en juin concernant la création d’une “super application” ou d’un marché pour différentes applications et fonctionnalités comme WeChat, qui est populaire en Chine. Musk a également déclaré qu’il souhaitait créer une fonctionnalité de transfert d’argent.

Financement

Un règlement entre les deux parties raviverait les craintes des utilisateurs de Twitter concernant les plans de Musk pour la plate-forme, qui a supprimé des voix politiquement conservatrices de premier plan. Les partisans de Donald Trump espèrent que Musk réactivera le compte de l’ancien président américain, interdit après l’attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain par ses partisans.

Musk a utilisé Twitter pour attiser la controverse, notamment lundi lorsqu’il a présenté un plan de paix pour la guerre entre l’Ukraine et la Russie qui a rapidement été condamné par le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy.

Bloomberg a été le premier à signaler que Musk était prêt à payer le prix initial. Musk a également déclaré que son offre était subordonnée à l’arrêt des poursuites judiciaires.

Un règlement au prix d’origine permettrait également à Musk de financer la transaction sans aucune complication. Si Musk et Twitter avaient renégocié le prix, cela aurait techniquement permis aux bailleurs de fonds engagés de s’en aller.

Musk a déjà vendu pour 15,4 milliards de dollars d’actions Tesla depuis qu’il a accepté d’acheter Twitter.

Musk a également obtenu un engagement de financement de banques – dont Morgan Stanley, Bank of America Corp, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc et Barclays Plc – pour fournir un prêt sur marge de 12,5 milliards de dollars pour soutenir son acquisition de Twitter.

Les banques qui ont accepté de financer l’acquisition risquent de perdre des centaines de millions de dollars sur l’accord car elles auraient du mal à attirer des investisseurs pour acheter la dette, compte tenu du ralentissement des marchés depuis la signature de l’accord.

Cependant, les banques ont accepté de fournir le financement indépendamment du fait qu’elles puissent vendre les prêts et font face à de longues chances juridiques de se libérer de l’engagement de financement, selon les documents réglementaires.

Étant donné que Twitter a déjà reçu le soutien des actionnaires pour la vente à Musk, l’accord pourrait être conclu rapidement dans les semaines à venir si les deux parties devaient s’entendre sur les conditions initiales.