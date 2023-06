Musk dit que la décision d’annuler le film sur le genre est une « erreur »

Twitter avait précédemment annulé un flux prévu de « Qu’est-ce qu’une femme? » pour ‘méconnaître’ ses sujets

La décision de Twitter d’annuler un accord avec le média conservateur Daily Wire pour diffuser son documentaire critique sur le genre « What Is A Woman? » était une erreur d’employé, a affirmé jeudi le PDG de la plateforme, Elon Musk, au milieu de milliers de tweets indignés.

« C’était une erreur commise par de nombreuses personnes sur Twitter. C’est certainement autorisé», a tweeté Musk en réponse à un fil de discussion du co-fondateur de Daily Wire, Jeremy Boreing, faisant référence aux péchés présumés du film de «erreur de genre.” Musk a ajouté qu’il avait personnellement choisi de respecter les pronoms des gens, mais ne pensait pas que ne pas le faire devrait être une cause de violence ou de censure.

Alors que le milliardaire n’a pas précisé où dans la chaîne de décision les choses avaient mal tourné, il a expliqué qu’utiliser le pronom incorrect pour s’adresser à quelqu’un était « tout au plus grossier et n’enfreint certainement aucune loi.”

Après avoir initialement accepté de diffuser « Qu’est-ce qu’une femme? » gratuitement pendant 24 heures pour célébrer un an depuis sa première et même en offrant au Daily Wire un package promotionnel personnalisé adapté à ses besoins – un accord qui, selon Boreing, a été scellé par un accord signé – le personnel de Twitter a demandé à voir le film, soi-disant pour comprendre quelles parties étaient susceptibles de « déclencher» utilisateurs afin de mieux préparer leur réponse.

En regardant le film, le personnel de Twitter aurait interdit au Daily Wire d’acheter le package qu’il avait initialement proposé, promettant de limiter la portée du film et de l’étiqueter « conduite haineuse » à cause de deux instances de « erreur de genre.” Dans une scène, un père se réfère à sa progéniture de 14 ans née comme «son« , et dans l’autre, un propriétaire de magasin utilise le »faux» pronom lors d’une altercation avec une personne trans.

Lorsqu’on leur a rappelé qu’ils avaient supprimé « erreur de genre » de leur politique de contenu, le personnel de Twitter a rétorqué qu’il était toujours implicitement inclus sous la rubrique « abus et harcèlement.” La plate-forme aurait offert au Daily Wire la possibilité de monter les scènes incriminées du film, ce que le cinéaste Matt Walsh a refusé de faire.

Malgré l’insistance de Musk, la décision avait été une erreur, Boreing a souligné que les tentatives de Walsh de publier des clips des deux scènes étaient toujours signalées comme « conduite haineuse.« Les fonctions de partage sur les deux postes sont restées désactivées dès jeudi après-midi. Walsh a également accusé la plate-forme de supprimer manuellement « Qu’est-ce qu’une femme? » de la liste des sujets tendance.

Les affirmations de Musk sur l’absolutisme de la liberté d’expression ont fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières semaines après l’annonce que Linda Yaccarino, chef de la publicité de NBC Universal et directrice du Forum économique mondial, prendrait la relève en tant que PDG de Twitter. La plate-forme a également considérablement augmenté sa conformité aux demandes de retrait de contenu du gouvernement, passant de 50 % avant Musk à 80 % depuis son acquisition.