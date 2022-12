Musk dit que Fauci a menti, des gens sont morts

“Mes pronoms sont Prosecute/Fauci”, a déclaré le nouveau patron de Twitter

Le milliardaire Tesla et patron de Twitter, Elon Musk, a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux dimanche après avoir suggéré que le tsar américain Covid-19, le Dr Anthony Fauci, devrait faire l’objet d’une enquête et de poursuites pour avoir prétendument menti sous serment au sujet du financement du gain de- recherche de fonction au laboratoire de Wuhan en Chine.

Dans ce qui semblait initialement être une fouille ironique, sur le point de déclencher une avalanche de critiques de la part de la gauche, Musk a également publié un mème montrant le conseiller médical en chef à la retraite de la Maison Blanche chuchotant “Juste un confinement de plus mon roi” à l’oreille du président Biden.

Mais après que le nom de Fauci ait été propulsé au sommet des tendances Twitter avec plus de 600 000 mentions, Musk s’est apparemment senti obligé d’expliquer pourquoi il pensait que le visage controversé de la réponse américaine à la pandémie devrait faire l’objet d’une enquête.

“Quant à Fauci, il a menti au Congrès et financé des recherches sur le gain de fonction qui ont tué des millions de personnes”, Musk a déclaré en réponse à un critique, ajoutant “pas génial imo.”

Je suis fortement en désaccord. Forcer vos pronoms aux autres alors qu’ils ne l’ont pas demandé, et ostraciser implicitement ceux qui ne le font pas, n’est ni bon ni gentil avec personne. Quant à Fauci, il a menti au Congrès et financé des recherches sur le gain de fonction qui ont tué des millions de personnes. Pas génial imo. – Elon Musk (@elonmusk) 12 décembre 2022

Fauci, 81 ans, qui prévoit de prendre sa retraite d’ici la fin du mois, a mené une réponse décousue aux États-Unis Covid-19 marquée par sa volte-face sur des questions telles que l’efficacité des masques et les cibles d’immunité collective. Peu de temps après que Fauci a annoncé qu’il quitterait ses fonctions de conseiller médical en chef de Biden et de directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) du NIH – le sénateur Rand Paul a exigé que l’administration américaine conserve les documents et les messages qui pourraient devenir des preuves du potentiel sonde.

« La démission de Fauci ne devrait pas empêcher une enquête approfondie sur les origines de la pandémie. Il doit être tenu de témoigner sous serment concernant toute discussion à laquelle il a participé concernant la fuite du laboratoire de Wuhan. Ses politiques ont détruit des vies », a tweeté Paul.

La démission de Fauci ne devrait pas empêcher une enquête approfondie sur les origines de la pandémie. Il doit être tenu de témoigner sous serment concernant toute discussion à laquelle il a participé concernant la fuite du laboratoire de Wuhan. Ses politiques ont détruit des vies. https://t.co/DTYKc6nL8G — Rand Paul (@RandPaul) 11 décembre 2022

Le sénateur a précédemment accusé Fauci d’avoir dirigé des fonds publics vers la recherche sur le gain de fonction au laboratoire de Wuhan et d’avoir menti à ce sujet sous serment dans un témoignage au Congrès, alors que les deux se disputaient à plusieurs reprises lors d’audiences au Sénat.

Lire la suite Le sénateur prépare le terrain pour une éventuelle sonde Fauci

Le gain de fonction est la modification des agents pathogènes pour les améliorer de diverses manières potentielles, y compris la transmissibilité. Le raisonnement est que les scientifiques peuvent étudier de nouvelles souches et trouver des moyens de les arrêter avant que des adaptations similaires n’émergent naturellement.

La théorie de la «fuite de laboratoire» – selon laquelle le coronavirus a fui d’un laboratoire chinois – a été popularisée par l’ancien président américain Donald Trump, qui a fait cette allégation au milieu d’une guerre commerciale avec la Chine. Les principaux médias et plateformes technologiques américains l’ont d’abord qualifié de “désinformation” et ont tenté de supprimer la théorie du discours public. Cependant, après que Musk a repris Twitter, la société a cessé d’appliquer son Covid-19 “Politique d’information trompeuse.”