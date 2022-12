Musk dit qu’Apple a repris la publicité complète sur Twitter

Le PDG de Twitter, Elon Musk, a déclaré qu’Apple avait maintenant “entièrement repris » la publicité sur le réseau social, affirmant que le fabricant d’iPhone est le plus grand annonceur de Twitter.

Les affirmations de Musk surviennent quelques jours après la nouvelle Le PDG de Twitter s’en est pris à Apple après avoir suggéré que l’entreprise détestait la “liberté d’expression” après avoir soi-disant menacé de retirer Twitter de l’App Store après avoir “presque arrêté” la publicité sur la plate-forme.

Musk a rencontré le PDG d’Apple, Tim Cook, la semaine dernière pour une réunion privéequi a vu Musk revenir en arrière et affirmer qu’Apple n’avait jamais eu l’intention de supprimer Twitter de l’App Store, affirmant qu’il y avait eu un “malentendu”.

Selon le Washington PostApple était le premier annonceur sur Twitter au premier trimestre 2022, dépensant 48 millions de dollars en publicités sur le réseau social, représentant plus de 4 % des revenus de Twitter ce trimestre.

Depuis qu’il a repris Twitter, Musk a vu de nombreux annonceurs retirer leurs dépenses alors que le réseau social traverse une période assez mouvementée, notamment des licenciements massifs de personnel, une poussée pour déplacer les utilisateurs vers le service d’abonnement mensuel payant du service, et la possibilité pour tout utilisateur d’afficher un badge de vérification bleu sur son profil, sans aucune vérification d’authentification préalable.

Apple ne s’est jamais complètement retiré de la publicité sur Twitter après le rachat de Musk, cependant, de nombreuses marques, dont Coca-Cola, Verizon, Volkswagen et d’autres, ont complètement cessé de diffuser des publicités sur Twitter, Musk aurait personnellement appelé les PDG de certaines marques pour essayer et les persuader de continuer à travailler avec l’entreprise, selon le Financial Times.