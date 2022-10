Musk discute avec les médias ukrainiens d’un plan de paix

Le PDG de Tesla a repoussé les critiques de son plan de paix pour le conflit ukrainien en disant qu’il n’était pas fan de la Troisième Guerre mondiale

Le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a doublé son plan de paix pour le conflit en cours entre Kiev et Moscou, au milieu des critiques des médias ukrainiens. Son idée était d’empêcher la Troisième Guerre mondiale, a insisté le milliardaire dans un post Twitter jeudi.

“Je suis un grand fan de l’Ukraine, mais pas de la troisième guerre mondiale” a écrit le magnat lorsque le journal ukrainien Kyiv Post l’a exhorté à “Arrête” et “admets que tu as exagéré” quelque chose, se référant à sa proposition de paix. Plus tôt cette semaine, Musk avait suggéré une issue au conflit de sept mois entre les deux voisins.

Moscou devrait “refaire les élections des régions annexées sous la supervision de l’ONU” tandis que Kiev s’engagerait à la neutralité et abandonnerait sa revendication sur la Crimée, qui a voté à une écrasante majorité pour rejoindre la Russie en 2014, a suggéré le PDG de Tesla.

La proposition de Musk a suscité la colère des Ukrainiens et de certains responsables occidentaux. L’ambassadeur sortant de Kiev à Berlin, Andrey Melnik, est allé jusqu’à dire au milliardaire américain de “Va te faire foutre” tandis que le président Vladimir Zelensky a demandé à ses abonnés sur Twitter s’ils aimaient davantage Elon Musk lorsqu’il soutenait l’Ukraine ou soutenait la Russie.

Je suis un grand fan de l’Ukraine, mais pas de WW3 – Elon Musk (@elonmusk) 6 octobre 2022

Jeudi, Musk s’est également battu avec le sénateur républicain de Caroline du Sud, Lindsey Graham, qui l’avait appelé à “comprendre les faits de l’invasion russe de l’Ukraine.” Musk a répondu en disant que, bien que la majeure partie de l’Ukraine veuille toujours faire partie de l’Ukraine, “certaines parties orientales ont des majorités russes et préfèrent la Russie.”

Le milliardaire s’est également disputé avec l’ancien champion d’échecs russe et militant anti-Kremlin Garry Kasparov, qui l’avait accusé de propager “Propagande du Kremlin.” Musk a riposté, affirmant que sa société SpaceX avait fait don de terminaux Starlink à l’Ukraine d’une valeur de 80 millions de dollars, et s’interrogeant sur ce que Kasparov lui-même avait fait pour l’Ukraine, à part tweeter.

Musk a envoyé des centaines de terminaux Starlink en Ukraine au début du conflit. Alors que l’objectif proclamé de la livraison était humanitaire, Kiev a depuis admis les utiliser à des fins de guerre, tandis que les troupes russes ont affirmé avoir saisi plusieurs unités aux troupes ukrainiennes.