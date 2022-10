Musk dévoile un robot humanoïde — RT Games & Culture

Le fondateur de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a présenté vendredi un prototype de robot appelé “Optimus”, qui devrait coûter moins cher qu’une voiture Tesla et être fabriqué en grand nombre.

La présentation du nouvel appareil a eu lieu lors du Tesla AI Day 2022, le bot lui-même entrant sur scène et saluant le public.

Musk a noté que le prototype “peut en fait faire plus que ce que nous venons de vous montrer. Nous ne voulions tout simplement pas qu’il tombe sur son visage. Pour le prouver, Musk a montré une vidéo avec le même robot, qui a été vu portant une boîte dans le bureau, arrosant des plantes et retirant une barre de métal d’un mécanisme dans une usine.

Le fondateur de SpaceX a déclaré que le robot est un prototype de première génération appelé Bumble C, qui évoluera éventuellement vers Optimus. Il a poursuivi en démontrant la version finale prévue. Contrairement à Bumble C, il n’avait pas de fils exposés et avait un design beaucoup plus élégant. Il a également agité, mais apparemment ne pouvait pas marcher.















“Il reste encore beaucoup de travail à faire pour affiner Optimus”, Musk a dit, ajoutant que “Optimus va être incroyable dans cinq ou 10 ans, comme époustouflant,” et que Tesla serait prêt à prendre des commandes pour le robot dans trois à cinq ans.

Selon Musk, de nombreux robots qui ont précédé le bot Tesla sont “il manque un cerveau” n’ont pas l’intelligence de naviguer dans le monde par eux-mêmes et ont un prix élevé – tandis qu’Optimus sera un “robot extrêmement performant” avec un prix inférieur à 20 000 $.

Le deuxième prototype Optimus pèse 73 kg et s’appuie sur le même matériel informatique qui alimente la technologie de véhicule autonome de Tesla. Sa batterie a une capacité de 2,3 kilowattheures ce qui, selon les ingénieurs de Tesla, est suffisant pour une journée complète de travail.

Le nom est apparemment une allusion à “Optimus Prime”, un robot fictif de la franchise Transformers qui aspire à une coexistence mutuellement bénéfique avec la race humaine.