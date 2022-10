Musk dénonce le WaPo “hypocrite”

Le journal a publié une série d’articles cinglants sur le chef de Tesla, dont un le qualifiant de “risque pour la sécurité”

Elon Musk a appelé le personnel du Washington Post “tels d’hypocrites” après le journal – qui proclame que “la démocratie meurt dans les ténèbres” – a publié une série d’articles très critiques sur lui. L’un d’eux a qualifié le PDG de SpaceX de “risque de sécurité.”

Alors que c’est Bloomberg qui a signalé pour la première fois la possibilité que le gouvernement fédéral enquête sur les entreprises de Musk après que le milliardaire les ait faites “inconfortable” avec ses remarques sur l’Ukraine, le Washington Post a lancé samedi une salve d’articles farouchement critiques sur le PDG de SpaceX.

Un article décrit comment les législateurs de Washington considéreraient Musk “trop ​​puissant et de plus en plus téméraire”, en partie à cause de sa demande abandonnée depuis que le gouvernement le rembourse pour avoir fourni gratuitement l’accès Internet Starlink à l’Ukraine. Un éditorial a suggéré que les réflexions de Musk sur Twitter sur la résolution pacifique du conflit en Ukraine devraient le faire “une personne d’intérêt pour les faucons de la sécurité”, et un autre article d’opinion a critiqué le prétendu manque de “discipline et respectabilité” dans la vie personnelle de Musk.

L’un des followers de Musk sur Twitter a appelé le journal pour sa ligne éditoriale. “La démocratie meurt dans les ténèbres”, dit leur slogan, mais au lieu de cela, “la démocratie meurt lorsque des personnes influentes utilisent le journalisme pour protéger des intérêts puissants tout en trompeur”.[ly] prétendent qu’ils protègent les intérêts des gens ordinaires », a écrit le commentateur.

“Exactement,” Musk a répondu dimanche. “Les WaPo sont tellement hypocrites.”

Déjà sous le feu des médias libéraux pour son projet de rachat de Twitter, Musk a provoqué la colère des législateurs de Washington et de Kiev lorsqu’il a proposé un règlement pacifique du conflit ukrainien qui impliquerait que l’Ukraine renonce à sa revendication sur la Crimée. Avec un diplomate ukrainien disant à Musk de “Va te faire foutre” et le sénateur américain Lindsey Graham proposant que le gouvernement retire les subventions à Tesla en réponse, le Washington Post a déclaré que le magnat “ego” mettre en péril les « efforts de guerre » de l’Ukraine.

Le Washington Post appartient uniquement au magnat d’Amazon Jeff Bezos, qui possède également Blue Origin, une société privée de vols spatiaux en concurrence directe avec SpaceX. Les deux entreprises ont concouru pour des contrats fédéraux, la société de Bezos ayant un procès contre la NASA rejeté l’année dernière, après que l’agence a attribué un contrat d’atterrisseur lunaire à SpaceX.