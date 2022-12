Musk demande aux utilisateurs de Twitter de décider de son sort — RT World News

Elon Musk a lancé dimanche un sondage demandant aux utilisateurs de Twitter s’ils souhaitaient qu’il démissionne de son poste de PDG de la plateforme. Il a également exhorté tout le monde à faire preuve de prudence, car ils pourraient finir par obtenir ce qu’ils veulent.

« Dois-je quitter la tête de Twitter ? Je respecterai les résultats de ce sondage », il a tweeté. Jusqu’à présent, 56 % ont dit oui et 44 % ont dit non. Plus de 12 millions de personnes ont participé au scrutin.

Musk n’a donné aucun détail sur le moment où il démissionnerait ou qui pourrait prendre sa place. Cependant, dans un message de suivi, il a indiqué qu’il était sérieux au sujet du changement potentiel. “Comme le dit le dicton, faites attention à ce que vous souhaitez, car vous pourriez l’obtenir.”

Il a aussi dit, “Personne ne veut du travail qui peut réellement maintenir Twitter en vie. Il n’y a pas de successeur.















Ces dernières semaines, après avoir conclu un accord de 44 milliards de dollars pour acquérir la société de médias sociaux, Musk a fréquemment demandé aux utilisateurs de Twitter de voter sur une série de questions, notamment la levée de l’interdiction du compte de l’ancien président américain Donald Trump, ainsi que le déblocage d’un certain nombre de des journalistes de haut niveau qui auraient violé les politiques de «doxing» de la plateforme en partageant des données sur l’emplacement de Musk. Dans les deux cas, les utilisateurs ont voté pour supprimer les interdictions, et Musk a suivi.

Dimanche, Twitter a déclaré qu’il bloquerait les utilisateurs qui publient des liens vers des plateformes de médias sociaux rivales, notamment Facebook et Instagram. Après une réaction massive du public, Musk a précisé que la nouvelle politique serait “ajusté” et que les suspensions ne seraient appliquées “lorsque l’objectif principal de ce compte est la promotion de concurrents, ce qui relève essentiellement de la règle anti-spam.”

“À l’avenir, il y aura un vote pour des changements politiques majeurs. Mes excuses. Cela ne se reproduira plus », il a dit.