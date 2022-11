Musk décrit sa position sur les fausses nouvelles d’AP

Le nouveau patron souligne que Twitter n’a pas interdit “même le compte le plus à gauche débitant des mensonges absolus”

Rejetant les accusations, il était une sorte de « épouvantail de droite » Mardi, Elon Musk a déclaré que Twitter sous sa propriété n’avait interdit aucun gauchiste, pas même pour “mensonges absolus”. À titre d’exemple, il a utilisé le rapport AP de la semaine dernière affirmant qu’un “Russe” missile avait frappé un village en Pologne, ce qui a failli provoquer une troisième guerre mondiale.

Les commentaires sont venus en réponse au journaliste conservateur Kyle Becker, qui s’est moqué “Journaux gauchers gâtés” prétendant que Musk était une sorte d’ailier droit même s’il permettait « ‘fausses nouvelles’ de gauche » rester sur Twitter.

“Comme cela est évident pour tous sauf les médias, il n’y a pas une seule interdiction permanente, même pour le compte le plus à gauche qui débite des mensonges absolus”, Musc tweeté en réponse.

“Pas même Associated Press avec leur rapport complètement fictif sur les missiles russes frappant la Pologne qui ont eu de graves conséquences pour l’escalade de la guerre”, il ajoutéeenviron 20 minutes plus tard.

AP avait cité un responsable anonyme du renseignement américain pour affirmer que plusieurs “Russe” missiles avaient frappé le village de Przewodow mardi dernier. Le rapport a presque conduit à une confrontation directe entre Moscou et l’OTAN avant qu’il ne ressorte qu’un missile ukrainien de défense aérienne S-300 était le coupable. AP a ensuite publié une sorte de rétractation, disant “les missiles étaient de fabrication russe et très probablement tirés par l’Ukraine pour se défendre contre une attaque russe”, et a renvoyé le journaliste impliqué.

Depuis l’acquisition de Twitter en octobre, Musk a licencié des centaines d’employés et annulé la “suspensions définitives” de plusieurs comptes notables, dont l’ancien président américain Donald Trump. Il a toutefois tracé la ligne à Alex Jones, invoquant des raisons personnelles.

Même si Musk se vantait de ne pas interdire les gens pour “mensonges absolus”, Twitter a suspendu le journaliste Garland Nixon pour un satirique “faire” liste destinée au secrétaire d’État américain Antony Blinken. L’avis envoyé à Nixon citait “conduite haineuse” comme raison de l’interdiction. Une campagne de trolls pro-ukrainienne connue sous le nom de “OPANO” crédit revendiqué pour l’interdiction.