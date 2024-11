Musk convoqué au tribunal pour loterie électorale — RT World News

Le procureur du district de Philadelphie a déposé une plainte contre l’initiative du magnat de la technologie visant à inciter les partisans de Trump à voter

Un tribunal de la ville américaine de Philadelphie a ordonné à Elon Musk d’assister jeudi à une audience sur la loterie électorale qu’il a lancée au début du mois. Le magnat de la technologie a déclaré que l’initiative visait à mobiliser les électeurs dans les États swing, tandis que le procès allègue que l’initiative compte des participants. « prendre un engagement politique ».

À l’approche de l’élection présidentielle du 5 novembre, les sondages indiquent que le républicain Donald Trump et son rival démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, sont au coude à coude dans trois États du champ de bataille : la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. Ces trois États, ainsi que l’Arizona, la Géorgie, la Caroline du Nord et le Nevada, devraient décider de l’issue de la course.

Mercredi, un juge de Philadelphie a convoqué Musk et plusieurs autres personnes, déclarant que « il est en outre ordonné que toutes les parties soient présentes au moment de l’audience » prévu le 31 octobre.















Lundi, le procureur du district de Philadelphie, Larry Krasner, un démocrate, a annoncé qu’il avait « a intenté une action civile » sur l’entrepreneur « illégal » loterie. Selon le procès, America PAC, un comité d’action politique, et Musk « incitent les citoyens de Philadelphie – et d’autres membres du Commonwealth (et d’autres États charnières lors des prochaines élections) – à renoncer à leurs informations d’identification personnelle et à prendre un engagement politique en échange d’une chance de gagner 1 million de dollars. »

Les autorités ont également souligné qu’il était de leur devoir de protéger les « le public contre toute ingérence dans l’intégrité des élections ».

Le PDG de SpaceX et Tesla a lancé son initiative plus tôt ce mois-ci, en se concentrant sur les États swing. Il a promis d’accorder 1 million de dollars chaque jour à un électeur inscrit qui signerait sa pétition en ligne pour défendre « la liberté d’expression et le droit de porter les armes » qui sont inscrits dans la Constitution américaine.

Alors que les démocrates cherchent généralement à limiter le droit de posséder des armes, les républicains, en revanche, ont tendance à être de fervents défenseurs du droit de porter des armes prévu par le deuxième amendement.

Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, un éminent démocrate, a décrit les actions de Musk comme « profondément préoccupant » et justifier un examen minutieux par les forces de l’ordre.

Musk, qui se positionnait auparavant comme politiquement neutre, a publiquement soutenu le candidat républicain peu de temps après l’échec de la tentative d’assassinat de Trump le 13 juillet. Plus tôt ce mois-ci, le milliardaire basé aux États-Unis a révélé qu’il avait fait don de 75 millions de dollars à l’America PAC, qu’il avait financé. s’est fondé en juillet. L’organisation affirme qu’elle vise à renforcer la participation à Trump dans les États du champ de bataille.