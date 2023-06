Elon Musk, PDG de SpaceX, Twitter et du constructeur de voitures électriques Tesla, regarde pendant sa visite au salon des startups technologiques et de l’innovation Vivatech au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, le 16 juin 2023. (Photo par Alain JOCARD / AFP ) (Photo par ALAIN JOCARD/AFP via Getty Images)

propriétaire de Twitter et Tesla Le PDG Elon Musk a suggéré Vegas pour le lieu d’un « match en cage » après avoir été défié dans un combat par le co-fondateur de Facebook Mark Zuckerberg.

« Octogone de Vegas », Musc tweeté tard mercredi. Il répondait à une publication Instagram de Zuckerberg qui avait riposté avec un message de « Envoyez-moi l’emplacement » après que le patron de Tesla ait confirmé qu’il était partant pour un « match en cage ».

Les matchs en cage ont été popularisés par les franchises d’arts martiaux mixtes ou de MMA comme l’UFC. « L’octogone » fait référence à la cage autour du ring dans laquelle les combattants combattent car il a huit côtés.

La série d’échanges a commencé plus tôt cette semaine lorsque Mario Nawfal, fondateur et PDG d’International Blockchain Consulting, a tweeté « META to Release ‘Twitter Rival’ Called THREADS ». Parent Facebook Méta travaillerait sur une application de réseau social autonome basée sur du texte qui pourrait concurrencer Twitter.

Musk a répondu à Nawfal en disant: « Je suis sûr que la Terre a hâte d’être exclusivement sous le pouce de Zuck sans autre option. Au moins, ce sera » sain « . J’étais inquiet pendant un moment. »

Un autre utilisateur a averti Musk en disant: « Mieux vaut faire attention @elonmusk, j’ai entendu dire qu’il faisait du ju jitsu maintenant. »

Zuckerberg aurait une ceinture blanche en jiu-jitsu brésilien. Il s’entraîne avec Dave Camarillo de l’académie Guerilla Jiu Jitsuceinture noire de judo et de jiu-jitsu qui a formé plusieurs champions de l’UFC.

Cela a déclenché un commentaire de Musk suggérant qu’il était prêt à se battre avec le Zuckerberg. Musk a plaisanté: « Je suis partant pour un match en cage s’il est lol. »

La publication technique Verge confirmé que Zuckerberg est « sérieux à propos de la lutte contre Elon Musk et attend maintenant les détails » si Musk décide de donner suite. « L’histoire parle d’elle-même », a déclaré un porte-parole de Meta au média, faisant référence à l’histoire Instagram de Zuckerberg. On ne sait pas si le combat entre les deux leaders technologiques aura réellement lieu ou si les tweets de Musk étaient sérieux. Un porte-parole de Meta n’était pas immédiatement disponible lorsqu’il a été contacté par CNBC.

Tard mercredi, Musk a publié un autre tweet disant: « J’ai ce grand mouvement que j’appelle » The Walrus « , où je me couche simplement sur mon adversaire et ne fais rien. »

Il a également déclaré: « Je ne m’entraîne presque jamais, sauf pour ramasser mes enfants et les jeter en l’air. »