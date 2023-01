Musk choisit son camp dans la confrontation des orateurs de la Chambre – RT World News

Le PDG de Twitter a jeté son poids derrière le leader républicain Kevin McCarthy, qui fait face à une mutinerie de la part de ses collègues

Le PDG de Twitter, Elon Musk, a déclaré jeudi que le leader républicain Kevin McCarthy devrait devenir président de la Chambre des représentants des États-Unis. Bien que le GOP détienne la majorité à la Chambre, McCarthy n’a pas recueilli suffisamment de soutien dans ses propres rangs pour assumer le poste.

« Kevin McCarthy devrait être le président » Musk a tweeté jeudi matin, un jour après que McCarthy ait échoué au sixième tour de scrutin successif visant à nommer un orateur pour remplacer la démocrate sortante Nancy Pelosi.

Alors que les républicains détiennent une majorité de 222 contre 213 sièges à la Chambre, McCarthy a besoin de 218 voix pour s’assurer le marteau. Cependant, les législateurs du GOP ne sont pas unanimes dans leur soutien au Californien, 20 d’entre eux refusant de soutenir sa candidature à la direction.

Le “Freedom Caucus” pro-Trump a mené l’opposition à McCarthy, qu’il considère comme trop ouvert au compromis avec les démocrates. En plus de vouloir que le parti pousse une ligne plus dure en matière d’immigration et de freiner les dépenses du gouvernement, ce groupe veut que McCarthy s’engage à respecter un ensemble de règles leur accordant plus de temps pour examiner la législation avant de voter, et plus de pouvoir pour révoquer un orateur pendant le Congrès. terme.















Alors que la plupart des membres du Freedom Caucus sont d’ardents partisans de Donald Trump, l’ancien président a apporté son soutien à McCarthy. Dans un message sur sa plateforme Truth Social mercredi, Trump a exhorté le GOP à “Votez pour Kevin, concluez l’affaire, remportez la victoire et regardez la folle Nancy Pelosi rentrer chez elle”, ajoutant que le parti ne devrait pas “transformer un grand triomphe en une défaite géante et embarrassante.”

Musk s’est précédemment décrit comme un centriste politique, mais a déclaré qu’il avait voté républicain lors des élections de mi-mandat de novembre. Bien que le milliardaire n’ait jamais exprimé publiquement d’admiration ou de soutien pour McCarthy, le politicien a défendu Musk en novembre lorsque l’administration Biden a déclaré qu’il était « à surveiller » son démantèlement des politiques de censure de Twitter.

“C’est offensant pour moi” a déclaré McCarthy à l’époque. «Je pense que le public américain s’est prononcé à ce sujet. Je pense que notre premier amendement tient debout et je pense qu’ils devraient arrêter de s’en prendre à Elon Musk.